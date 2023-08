Výstavbě Lidlu má kromě nynějších budov ustoupit i zeleň. Pokáceno má být dvanáct stromů. Současnou zeleň v areálu podle podkladů nahradí celkem 23 listnatých stromů.

Záměr Lidlu v Litovli v loňském roce prošel takzvaným zjišťovacím řízením EIA, jež zkoumá dopady chystaných staveb na životní prostředí. Krajský úřad vyhodnotil, že nebude mít významný vliv, a tak nepodléhá podrobnějšímu posuzování, takzvané velké EIA.

Reakce Lidlu: Máme zájem, ale víc neřekneme

Lidl svoje záměry a rozpracované projekty příliš nekomentuje. „Společnost Lidl by ráda postavila novou, moderní, ekologickou prodejnu v Litovli. Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat,“ sdělil již dříve Olomouckému deníku k záměru v Litovli tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Odbor výstavby městského úřadu v oznámení o zahájení územního řízení uvedl, že podklady pro rozhodnutí bude mít pohromadě k 29. srpnu, následně se budou moci vyjadřovat účastníci řízení. Po uplynutí lhůty pak vydají úředníci rozhodnutí.

V desetitisícové Litovli již mají své zastoupení Billa, Albert, Tesco i Penny.



Sedmý Lidl v Olomouci?



V krajském městě má společnost Lidl celkem šest prodejen. Poslední provozovnu této obchodní značky otevřela v loňském roce v bývalém areálu opravárenského závodu na Šibeníku. Další obchod by mohl Lidl postavit v Holici, kde mezi ulicemi Týnecká a Stará Přerovská koupil pozemky.



Záměrem se zabýval na podzim 2021 krajský úřad, kdy v rámci takzvaného zjišťovacího řízení v procesu EIA rozhodl, že nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá dalšímu, podrobnějšímu posuzování.



Záměr „Prodejna LIDL, Olomouc – Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská“ podle oznámení počítá se zastavěnou plochou 2280 metrů čtverečních a celkovou plochou, včetně parkovišť, chodníků a zeleně o výměře 11 500 metrů čtverečních. U jednopodlažní prodejní haly by mělo být celkem 124 parkovacích stání.



Dopravně by měla být stavba napojena na obě přilehlé hlavní komunikace – ulici Týneckou a Starou Přerovskou.'



Společnost Lidl ČR vlastní pozemky v Olomouci-Holici mezi ulicemi Týnecká a Stará Přerovská.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová