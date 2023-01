Osadní výbory se zřizují v částech Březové, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice, Víska a v ulici Chořelice. Počet volených členů je v Nasobůrkách a Unčovicích sedm, jinde po pěti.

Kandidáti nominují sami sebe

Volby budou probíhat tak, že obyvatelé jednotlivých místních částí, kteří mají zájem kandidovat, přijdou 13. a 14. ledna do volební místnosti a na předchystaný lístek vepíší svoje jméno s kontaktními údaji.

„Lístek poté vhodí do zvláštní urny, která bude k této volbě zřízena. Po ukončení voleb bude vytvořen seznam kandidátů. Ti budou voleni o dva týdny později, 27. a 28. ledna, kdy proběhne druhé kolo prezidentských voleb,“ informoval Městský úřad Litovel.

Volební lístek bude obsahovat seznam všech kandidátů a občané z nich budou vybírat stanovený počet jmen. Zvolení členové pak navrhnou ze svých řad předsedu, kterého schválí zastupitelstvo města.

Osadní výbor může být podle zákona tvořen pouze občany s trvalým bydlištěm v dané místní části, kteří dovršili 18 let nejpozději v den voleb.

Vzpoura proti městu

Na podzim 2019 se v některých osadních výborech vzbouřili a pohrozili odtržením místních části od Litovle. Představili plán, jak by mohli v budoucnu fungovat samostatně, jako jedna obec.

Důvodem této rebélie bylo podle kritiků přehlížení problémů v okrajových částech Litovle. Vytýkali rovněž špatnou komunikaci.

„Tenkrát to byla velice nepříjemná situace. Iniciátoři vzpoury vyvolali problém, který jsme vyřešili. Mají participativní rozpočet s částkou 2400 korun na občana. Výbory navrhují, do čeho by chtěly prostředky investovat,“ popisoval starosta.

Velké projekty typu nové kanalizace či chodníků v místní části se do této částky nepočítají. Je to nad rámec.

Město v posledních čtyřech letech v místních částech investovalo nemalé peníze. Například do Myslechovic putovalo přes 80 milionů korun, částečně i z dotace.

„Řešila se nová kanalizace, město mělo spoluúčast na krajské komunikaci, udělalo se nové jezírko a letos bude nová zastávka a chodníky,“ vyjmenovával Kohout.

„V Unčovicích se udělala fasáda a zateplení sokolovny – přes pět a půl milionu. Letos se bude revitalizovat celé centrum Nasobůrek,“ pokračoval v seznamu.