„Budou mít k dispozici teplou vodu, mohou se osprchovat a zajít si na wc. V kontejneru najdou také regály na šaty,“ shrnul litovelský starosta Viktor Kohout.

Pořizovací náklady spočítal na 700 tisíc korun.

„Vypadá to jako jeden kontejner, ale museli jsme zajistit základovou desku a připojení k sítím,“ dodal.

Jedním z důvodů, proč město sehnalo sanitární kontejner, byly stížnosti obyvatel na to, že lidé bez domova znečišťují prostory litovelské polikliniky.

„Věříme, že nové zázemí přijmou a bude bezproblémově sloužit. Město to bude stát nějaké peníze navíc, ale je to služba pro tyto lidi, kterým chceme zajistit základní zázemí,“ dodal starosta s tím, že kontejner budou využívat lidé bez domova, kteří do Charity dochází.

V Litovli chybí azylový dům a lidé bez domova zde nemají ani noclehárnu, kam by se uchýlili, když přijdou mrazy. Není zde takzvané nízkoprahové denní centrum.

„Jeho obdobou bude právě sanitární kontejner, který budou využívat lidé navštěvující naši poradnu. Přijdou, domluví se s námi, co potřebují a mohou využít toto zázemí. Bude tam i sklad a výdejna šatstva,“ vysvětlovala vedoucí litovelské služby Ludmila Zavadilová.

Kontejner bude v areálu ve Vítězné ulici k dispozici v polovině prosince.

„Zaznamenali jsme obavy, že lidé bez domova mohou svým chováním ohrožovat děti v mateřské škole, která tady je. To můžeme vyloučit. Vše bude probíhat pod naším dohledem. Klienti využijí službu a z areálu odejdou,“ ujistila Zavadilová.