Letos je zima nezima a protože město chce zejména na období jarních prázdnin nabídnout lidem atraktivní vyžití, domluvilo se s firmou, která pronajímá kluziště s umělým povrchem.

„Kluziště bude stát tady na náměstí v době od 3. února do 4. března. Věříme, že se lidem bude líbit a užijí si ho,“ ukazoval místostarosta, kde přesně bude atrakce umístěna.

Je to tady! Nové kluziště ve Slatinicích otevírá

Osvětlení i občerstvení

Město zajistí správce kluziště, který se bude starat o čistotu a kvalitu povrchu.

„Umělý led bude pravidelně upravovat a leštit,“ dodal Lubomír Broza.

Kluziště bude osvětlené ve večerních hodinách, k čemuž podle místostarosty postačí drobné úpravy na lampách veřejného osvětlení.

Vzpoura proti městu je minulostí, v Litovli budou volit vedení místních částí

„Vánoční strom už bude pryč, ale na náměstí po dobu fungování kluziště zůstane stánek s občerstvením,“ zmínil místostarosta.

Vstupné se podle něj vybírat nebude.

Kolem Olomouce tři klasická kluziště

Na Olomoucku nyní mají vyznavači bruslení možnost vyrazit do Hluboček, Velké Bystřice a Slatinic. Ve Slatinicích je kluziště v provozu od tohoto týdne.

Tyto obce a město si postavily klasické kluziště s chladicí technologií.

Vstupné je v Hlubočkách a ve Velké Bystrici 80 korun za dospělého a 40 za dítě do 15 let za jeden blok veřejného bruslení. Ve Slatinicích platí dospělí návštěvníci 60 korun a děti od 6 do 15 let 30.

Kam o víkendu? Na tatarákové hody, brazilské tanečnice či svatbu nanečisto