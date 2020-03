Postupně se k němu přidali další studenti a pracující lidé.

Dnes v uzavřeném městě společně zajišťují nejen základní potřeby pro seniory, ale pomáhají také v tamních supermarketech, kterým teď chybějí zaměstnanci.

O pomoci osaměle žijícím seniorům ve svém okolí uvažoval dvacetiletý Jan Borovka z Litovle už koncem minulého týdne, kdy ještě mohl jezdit do zaměstnání v Olomouci.

„Dal jsem na sociální sítě video s tím, že v neděli jdu pomáhat s nákupem potravin. Během velmi krátké doby se to takzvaně ´rozjelo´. Přidávali se ke mně další lidé. Psali, že také chtějí pomoci. Pak se mi ozvalo město a charita a zorganizovali jsme to ve velkém. To, že to všechno tak dobře funguje, je možné jen díky dobrovolníkům. Většinou jsou to studenti nebo pracující, kteří teď nemohou dojíždět do svého zaměstnání,“ vysvětlil Jan Borovka.

Dobrovolničí od rána do večera

Od pondělí, kdy byla Litovel uzavřena, se už na své pracoviště v Olomouci také nedostal.

Dobrovolnictví se teď věnuje každý den od rána až do večera. Roznáší seniorům nákupy, je stále v kontaktu s charitou a pomáhá tam, kde je to zrovna nejvíc potřeba.

„Třeba v místní Bille chyběli zaměstnanci, tak jsme tam zadarmo pomáhali vykládat zboží. V pondělí totiž byly místní obchody úplně vykoupené. Dnes už je to lepší, zásobování se postupně obnovilo a zboží je dostatek. Do dalšího marketu jsem poslal dobrovolníky, dezinfikují tam nákupní vozíky. Zákazníci už nosí roušky a dodržují mezi sebou rozestupy,“ popsal mladík.

Jsou šťastní, že na ně někdo myslí

Ochranných pomůcek podle něj ve městě stále není dost, lidé si často šijí roušky sami doma z bavlněných látek.

„Nejdůležitější jsou pro nás účinné respirátory, ty pořád chybí. Stejně jako jednorázové rukavice. Obyčejné respirátory přidáváme seniorům k nákupu, aby měli na svou ochranu alespoň něco. Zájemců o nákupy je stále více. Je to náročné, denně po městě nachodím 30 tisíc kroků. Dnes už jsem si potřeboval aspoň na hodinku, dvě odpočinout, abych mohl dál fungovat ve stejném rozsahu také o víkendu,“ řekl Jan Borovka.

Velmi ho těší, s jakým ohlasem se pomoc dobrovolníků v Litovli setkává. Senioři jsou podle něj za nákupy velmi vděční.

„Jsou šťastní, že na ně někdo myslí. Sami vidí, že dnešní mladá generace není až tak zkažená. Vnímají to tak, že i my mladí máme srdce na správném místě. Jsme zároveň motivací pro ty, kdo ještě v karanténě jakou právě prožívá Litovel, zatím nejsou. Pokud by totéž potkalo nějaké další město či oblast, může se u nás inspirovat v tom, jak se dá taková situace zvládnout,“ dodal litovelský dobrovolník.