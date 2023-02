Bruslit před litovelskou radnicíc by se mohlo už v sobotu. Plány ale ještě může zmařit počasí.

„Pokud by sněžilo, musela by se montáž umělé plochy odložit. V takovém případě bychom start bruslení museli odsunout ze soboty pravděpodobně na pondělí,“ vysvětloval místostarosta.

Město se rozhodlo i vzhledem k cenám energií pro pronájem kluziště s umělým povrchem.

„Podle firmy, která nám kluziště pronajímá, není zásadní rozdíl z pohledu požitku z jízdy v porovnání s normální ledovou plochou. Skluz je podobný. Ale každý si to musí vyzkoušet, aby mohl srovnávat. Věříme, že se kluziště bude lidem líbit a užijí si ho,“ uvedl Lubomír Broza..

Kluziště si město pronajalo na měsíc, do 4. března. Děti si ho tedy budou moci užít i během jarních prázdnin, které jsou letos v olomouckém okrese v době od 27. února do 5. března.

Město zajistí správce kluziště, který se bude starat o čistotu a kvalitu povrchu. „Umělý led bude pravidelně upravovat a leštit,“ dodal místostarosta.

Bruslit se bude i večer. K osvětlení plochy a okolí postačí případné drobné úpravy na lampách veřejného osvětlení. V provozu bude stánek s občerstvením. Vstupné se vybírat nebude.

Na Olomoucku nyní mají vyznavači bruslení možnost vyrazit do Hluboček, Velké Bystřice a Slatinic. Tato kluziště s chladicí technologií s klasickou ledovou plochou budou v provozu po dobu jarních prázdnin. Ve Slatinicích předpokládají ukončení bruslení v polovině března.

Vstupné je v Hlubočkách a ve Velké Bystrici 80 korun za dospělého a 40 za dítě do 15 let za jeden blok veřejného bruslení. Ve Slatinicích platí dospělí návštěvníci 60 korun a děti od 6 do 15 let 30.

