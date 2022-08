Časem sortiment rozšířila o desítky různých produktů ze sezonního ovoce, zeleniny a bylinek. Dělá pečené čaje, džemy, sirupy nebo bylinkové čaje.

„Rovněž delikatesy, jako jsou třešně v griotce, omáčka z pečených paprik, čokošvestka, čatní, pečená rajčata v olivovém oleji, bezinkový likér a oblíbené jsou také netradiční kombinace džemů,“ líčí čerstvá absolventka oboru agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně.

Dlouho Klára Steinerová snila o tom, že si otevře obchůdek, kde bude mít výhradně vlastní produkty. Loni v červnu se jí to podařilo, a tak dnes Olomoučané mohou ochutnat, co všechno se dá vyrobit z místního ovoce, bylinek nebo zeleniny.

„Receptury máme vlastní, do ochutnávání se často zapojuje celá rodina a naši známí, abychom věděly, co lidem opravdu chutná. Co se dá najít ve volné přírodě, to sbíráme a sušíme. Některé ovoce a zeleninu nám dodávají místní zahrádkáři a pěstitelé. Používáme skleněné obaly a od zákazníků je vykupujeme zpět. Šijeme také ekopytlíky z recyklovaného lněného a bavlněného textilu,“ vyjmenovala Klára Steinerová.

V letošním roce přišla s několika novinkami. Nabízí například pesto z medvědího česneku, sirup z okvětních lístků vlčího máku nebo mateřídouškový sirup.

„Pořád zkoušíme nové věci. Zákazníci bývají překvapeni, že všechno, co si u nás koupí, jsme samy vyrobily a díky tomu přesně víme, jak to chutná a můžeme každému poradit. Sen o kamenném obchůdku jsem si už splnila, do budoucna bych ráda zprovoznila ještě ten internetový,“ dodala majitelka prodejny sezonních dobrot.