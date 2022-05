Realizaci ambiciózního projektu bude předcházet obnova historické sokolovny. Sto let starý objekt, který s areálem likérky sousedí, přijde na řadu jako první zřejmě již v příštím roce.

Starosta Dolan Rudolf PečinkaZdroj: Deník/Daniela Tauberová„Rekonstrukce sokolovny je pro nás největší v současnosti připravovanou investiční akcí. Rozpočet činí zhruba 65 milionů korun. Projekčně bude vše brzy připraveno a doufáme, že se nám podaří získat dotace,“ sdělil starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Pokud obec dosáhne na finance ze státních či evropských zdrojů, chce rekonstrukci historické budovy zahájit v příštím roce.

„Už jsme to plánovali před třemi lety. Proběhlo i veřejné projednání s občany. Covid nakonec vše zkomplikoval,“ dodal starosta Dolan, kde chybí prostory pro konání společenských a kulturních akcí.

V druhé etapě obec plánuje proměnu haly vedle sokolovny, kde vznikne komunitní centrum s knihovnou, zázemím pro spolky či prostory pro pořádání výstav.

„Původně jsme se chtěli pustit do obou objektů souběžně, ale finanční náročnost je obrovská: dohromady, i s komunitním centrem, se pohybujeme kolem 140 milionů korun. Proto jsme záměr rozdělili na dvě etapy,“ vysvětlil starosta.

Studii využití dvouhektarkového brownfieldu, který lidé nebudou obcházet jako nyní, ale ze tří stran se propojí s okolními ulicemi, již obec zadala. Pracuje na ní olomoucké Ječmen studio.

„Letos bychom chtěli mít studii vypracovanou, stanovené oblasti využití jednotlivých objektů a komunikační propojení s okolím,“ uvedl Rudolf Pečinka.

Dům pro seniory i bydlení

Většina staveb půjde k zemi. Stav některých hal je sice uspokojivý, ale zase nezapadají do budoucí dispozice území.

Vzniknout by zde měl dům pro seniory, zázemí pro služby, drobnou výrobu a kanceláře a v horní části areálu směrem ke kostelu obec počítá s využitím plochy k bydlení.

„Navrhujeme řadové domy anebo bytové domy, ale to necháme na doporučení architekta,“ zmínil starosta.

V areálu zůstala stát část někdejšího pivovaru, kde by obec do budoucna ráda viděla ve spolupráci se soukromým investorem restauraci.

„Sklepy, kde zrály destiláty, které jsou dva vedle sebe, bychom také chtěli z nějaké části zachovat. Jsou různé úvahy. Zasypat to nechceme,“ zamýšlel se starosta Dolan.

Obec nepočítá s tím, že by revitalizaci území, která potrvá několik let a přijde řádově na stovky milionů korun, financovala kompletně sama. Zapojit by se mohl soukromý investor, například při realizaci části zaměřené na bydlení.

„Na budoucích zastupitelích bude, jak se rozhodnou, co postaví obec a kde budou hledat nějaké partnery. Jen sokolovna a sousední hala jsou na pět let práce za předpokladu, že se podaří získat finance,“ poznamenal starosta.

Gold Cock se stále vyrábí

Bývalou likérku koupila obec v roce 2014 v dražbě. Zaplatila 13,6 milionu korun. „Byla to investice do budoucnosti. Nechtěli jsme, aby areál získal někdo, kdo by měl s touto klíčovou lokalitou úmysly v rozporu s představami obce,“ připomněl starosta.

Haly v současné době pronajímá obec jako skladovací prostory soukromníků, ale taky myslivcům a hasičům.

Likérka Dolany patřila olomouckému Seliku a spadala pod skupinu Milo Holding. Společnost v roce 2003 skončila v konkurzu.

Ještě před tím prodala výrobu slavné whisky a dalších regionálních lihovin. Jediná tuzemská whisky Gold Cock však nezmizela. Destilát začala nabízet společnost Rudolf Jelínek z Vizovic, která získala ochrannou známku i cennou recepturu.

