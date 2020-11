Nejprestižnější klubová soutěž světa kvůli přijatým opatřením mění formát a volejbalistky VK UP odehrají základní skupinu, do níž se dostaly přímo po odmítnutí brněnských Šelem, na dvou turnajích v zahraničí.

Na Champions League mohli fanoušci jít v Olomouci po dlouhých třiadvaceti letech, letos to však nakonec nebude. Univerzita odehraje své turnaje nablýskané soutěže ve dnech 24. - 26. listopadu v italské Novaře a 2. - 4. února 2021 v polské Polici.

„Je to obrovská škoda a pro mě nesmírné zklamání, i když situaci a přijatá opatření samozřejmě naprosto chápu,“ říká se smutkem v hlase předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

„Jenže právě pro takové okamžiky se sport dělá a pro mě i pro hráčky by to byl jeden z vrcholů dosavadního působení a snažení. Na druhou stranu je prakticky jisté, že by se hrálo bez divácké kulisy, což by všechny zápasy s evropskými velikány značně sráželo. Z tohoto důvodu se ve mně mísí více pocitů a vedle zklamání je tu i do značné míry jistá úleva. Nikdo totiž neví, jak by při všech opatřeních vypadalo technické zajištění duelů, a na náš realizační tým by to kladlo neskutečné nároky. I tak jsme to byli ochotni a připraveni podstoupit,“ dodává Zemánek.

Tým se tak vyhne nepříjemné cestě k utkání do Kazaně. Ruský tým si stanovil termín zápasu na 24. prosince v podvečer. Olomoucké družstvo by se tak muselo na cestu vypravit 22. prosince a vrátilo by se až na Štěpána.

SKONČILY TŘI HRÁČKY

Olomoucký klub už na současnou situaci zareagoval tím, že se rozloučil s trojicí hráček - českou smečařkou Martinou Michalíkovou, americkou blokařkou Olivii Kofieovou a srbskou nahrávačkou Jovanou Gogičovou.

„Podobná opatření nikoho netěší a mě osobně velmi mrzí, když je k nim potřeba přistoupit. I na příkladu aktuální změny formátu Ligy mistryň je však vidět, jak je současná doba mimořádná a jaké extrémní situace přináší. Věřím, že pro nás všechny nastanou už brzy lepší časy,“ uzavírá Jiří Zemánek.