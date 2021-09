Prodejna Lidl by měla „obsadit“ celý přízemní trakt podél ulice Wolkerova v bytovém domě vedle hotelu Comfort.

"Kooperuje se se společností Lidl, aby zde zrealizovali prodejnu. Bylo by to v rámci objektu, který by se měl kolaudovat letos na podzim,“ potvrdil Jakub Přichystal, prodejce projektu Zlaté Terasy zahrnujícího v obou etapách celkem 270 bytových jednotek, které jsou již více než půl roku prodané.

Chystané otevření nové olomoucké prodejny potvrdil i řetězec Lidl.

"Můžeme potvrdit, že aktuálně probíhá výstavba prodejny v ulici Wolkerova, kterou plánujeme otevřít ještě do konce letošního roku," sdělil Deníku mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Supermarket vznikne v rámci B etapy, kde developer upravoval projekt s ohledem na zajištění poklidného bydlení vlastníků nových bytových jednotek.

Projekt nyní počítá s vybudováním „tubusu“ ve vnitřní části komplexu, aby zásobovací vozidla najíždějící do místního nádvoří a vykládka zboží nezatěžovaly obyvatele hlukem.

Další market poblíž

S prodejnou potravin počítá i nový projekt Byty Wolkerka s celkem 168 byty. Developer začal stavět letos v červnu a celkem tři bytové domy má v plánu kolaudovat v létě 2023.

„Ano, v přízemí bude prodejna potravin, ale zatím nebudeme sdělovat, kdo to bude. Lidl ne, ten bude v konkurenčním projektu Zlaté Terasy,“ sdělil zástupce prodejce projektu Byty Wolkerka.

Šibeník, Holice, Horní lán

Společnost Lidl, která v lednu letošního roku otevřela svoji čtvrtou olomouckou prodejnu v obchodním domě Timpo na třídě Svornosti, má plány i v dalších částech krajského města.

Zájem má podle dostupných informací o Šibeník, kde v bývalém areálu opravárenského závodu dokončil developer bezmála dvě stovky bytů. V těchto dnech firma zahájila výstavbu druhé etapy zástavby - obchodní centrum.

„Ke zmíněné lokalitě nemáme aktuálně žádné informace,“ sdělil v srpnu bez dalších podrobností mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Novou prodejnu podle všeho zamýšlí postavit v Olomouci-Holici v proluce mezi ulicemi Týnecká a Stará Přerovská, kde již Lidl vlastní parcely a v květnu bylo na záměr zahájeno takzvané zjišťovací řízení, malá EIA, jehož účelem je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí, nebo ne.

O Lidlu se mluví i v souvislosti s dalším rozvojem nákupního parku Haná Olomouc, který od mezinárodního fondu koupil český nemovitostní fond Trigea, který se specializuje na investice do komerčních nemovitostí.

„Nákupní park Haná Olomouc svou pozici do budoucna ještě více posílí, protože zde ve druhém čtvrtletí příštího roku plánuje otevřít provozovnu oblíbený potravinový řetězec Lidl, který umožní novému vlastníkovi dále pracovat s nabídkou značek,“ sdělil počátkem září v návaznosti na uskutečněný prodej olomouckého nákupního parku Vítězslav Doležal, ředitel oddělení investic realitně-poradenské společnosti CBRE.

Supermarkety v Olomouci:

Billa

Pavlovická ulice

Jeremiášova ulice

Hynaisova ulice

Dobnerova ulice

Galerie Moritz, ulice 8. května

Lidl

Velkomoravská ulice

Sladovní ulice

Lazecká ulice

třída Svornosti

Wolkerova ulice (?)

Na Šibeníku (?)

Týnecká a Stará Přerovská v Olomouci-Holici(?)

Nákupní park Haná (?)

Kaufland

Štursova ulice

Hněvotínská ulice - ve výstavbě

Penny

Dolní hejčínská ulice

Rooseveltova ulice

Albert

Třída Kosmonautů

Třída Svobody

Zikova ulice

Galerie Šantovka, Polská ulice

Foerstrova ulice

Janského ulice

Tesco

OC Haná, Kafkova ulice

Globus

Pražská ulice

Terno

Horní lán

OD Senimo

Pasteurova ulice

Hruška

Dlouhá ulice

Chválkovická ulice

Hodolanská ulice

Nedvědova ulice