„V Hrušce jsou hrozné ceny, u Vietnamce jsem dlouho nebyla. Máme autobus do Olympie zadarmo a jezdí co hodinu, tak nakupuju tam. Nebo jezdím do Kauflandu,“ rozpovídala se jedna ze seniorek.

Výstavbu nové prodejny tam Lidl plánuje, jak v těchto dnech potvrdil Deníku. Známé je už jak by měla být velká, kolik nabídne parkovacích míst i jak by měl být řešený příjezd.

„V Olomouci je těch supermarketů až až, ale tady by se hodil. Do Lidlu, kdyby ho postavili, bych chodila. Jezdím na Velkomoravskou nebo na Šibeník, není to špatný obchod. Nakupovali by v něm taky lidi z Týnce, Grygova,“ zamýšlela se během čekání na autobus druhá seniorka, odhadem sedmdesátnice.

Podle předsedy komise městské části (KMČ) Františka Ryšánka by maloobchodní služby v Holici oživení potřebovaly.

„Bylo by to pozitivní. Hruška, která tady je, je poslední dobou tragická. Situace ale není jednoduchá. Pak je tu obchod za mateřskou školou a v Jaselské ulici vietnamská večerka v unimobuňce, na této straně za Přerovskou ulicí není jinak nic,“ popisoval.

Holice se rozrůstá

Holice se přitom v posledních letech rozrůstá nejen o jednotlivé novostavby rodinných domů, ale celé nové ulice.

„Za Keplerovou se realizovalo několik menších developerských projektů a výstavba pokračuje. Staví se směrem na masokombinát,“ vyjmenovával Ryšánek.

Dopravně by nová prodejna Lidlu obyvatele Holice v podstatě nezatížila. Nájezd by byl z Týnecké.

„Starou Přerovskou po Kelperovu by měli opravit, což by bylo dobré,“ dodal šéf KMČ.

Lidl: Jsme ve fázi plánování

Společnost Lidl již před časem požádala Krajský úřad Olomouckého kraje o posouzení záměru z hlediska dopadů na životní prostředí. Závěr takzvaného zjišťovacího řízení v roce 2021 byl takový, že prodejna nebude mít významný vliv.

Na dotaz Olomouckého deníku, v jaké fázi příprav je záměr v Holici, Lidl potvrdil, že stavět chce.

„Společnost Lidl by ráda postavila v Olomouci v ulici Týnecká novou moderní a ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je aktuálně ve fázi plánování,“ uvedla mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Kdy by se mohlo začít stavět, neupřesnila.

Jednalo by se o jednopodlažní prodejní halu, přičemž zastavěná plocha by činila 2280 metrů čtverečních. Záměr počítá s vybudování 124 parkovacích stání.

Dopravně má být prodejna napojena na obě přilehlé hlavní komunikace – ulici Týneckou a Starou Přerovskou.

Napojení na ulici Týnecká je podle zveřejněného záměru řešeno vytvořením pravého odbočovacího pruhu a napojením plochy parkoviště na jednu z větví účelových komunikací areálu.

Místní komunikace v ulici Stará Přerovská má být v délce zhruba 140 metrů upravena jako navazující větev. Rozbitý dlážděný povrch by zde měl nahradit asfalt.