Vadili jim zejména lidé se zanedbaným chrupem, kterým bylo zatěžko zajít na standardní ošetření během dne, opilci a agresivní návštěvníci, jež ohrožovali a uráželi ošetřující lékaře a sestry.

Proto budou od 16. prosince v nočních hodinách ošetřovat výhradně život ohrožující a krvácivé případy a úrazy.

Nadávky, agrese, opilci

V nepřetržitém non stop režimu funguje Lékařská služba první pomoci na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc jako jedna z mála v České republice.

„Ošetření budou pacienti v život ohrožujících stavech, po úrazech, s krvácením nebo závažným rozsáhlým zánětem ohrožujícím základní životní funkce. Neakutní případy budeme již kategoricky odkazovat na běžné ordinační hodiny, případně k praktickému zubnímu lékaři,“ upozornil přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc Peter Tvrdý.

Ke zpřesnění rozsahu poskytované péče od 22. do 7. hodiny přinutilo zubní kliniku dlouhodobé zneužívání pohotovostní služby pacienty s neudržovaným chrupem, bez akutních potíží, kteří si podle nich neudělali čas na návštěvu zubaře během dne.

Množily se podle nich také případy agrese, vulgárních útoků, což často souviselo s tím, že při vyšším počtu pacientů, v některých případech s běžným problémem, museli nemocní i hodiny trávit v čekárně. Ošetření se často dožadovali lidé opilí a pod vlivem drog.

Není pro běžné výkony

V nemocnici zajišťuje zubní pohotovost celkem 16 lékařů a 18 zdravotních sester. Zejména v době dovolených se podle vedení kliniky stává, že personál má více pohotovostních služeb za sebou bez ohledu na denní zaměstnání, jinak by podle přednosty nebylo možné LSPP zajistit.

„Všichni pacienti se nicméně dožadují akutního a definitivního ošetření, i když to jejich stav v některých případech nevyžaduje. K tomu se přidávají pacienti s drobnými úrazy zubů nebo dutiny ústní, které nevyžadují hospitalizaci, ale ošetření probíhá vzhledem ke krvácení přednostně,“ vyjmenovával přednosta Tvrdý.

Vedení kliniky připomnělo, že lékařskou službou první pomoci se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.

„LSPP tak není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. V případě zubní pohotovosti to však někteří pacienti odmítají brát na vědomí a dožadují se i zcela běžných výkonů v jakoukoliv denní a noční dobu. Jejich počet navíc stále stoupá,“ vysvětloval mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

100 pacientů za den

V roce 2003 vyhledalo zubní pohotovost v olomoucké fakultce 4189 lidí, o šest let později to bylo 10 380 pacientů a vloni dokonce 16 938.

„Ve všední den ošetří na olomoucké zubní pohotovosti v průměru 35 až 40 lidí, o víkendu je jich 90 až 110,“ informoval mluvčí.

Pohotovostní službu ve fakultce využívají lidé z celého Olomouckého kraje, kde zubní pohotovost funguje ve velmi omezené míře už jen o víkendech v Šumperku a Jeseníku, ale také pacienti z Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a části Pardubického kraje.

„Je to dáno tím, že jediná další nemocnice ordinující non stop je v Ostravě-Fifejdách. V Brně, Zlíně a dalších moravských nemocnicích existuje zubní lékařská pohotovost jen v omezeném časovém režimu, pokud vůbec. Tím dochází k tomu, že do Olomouce dojíždí stále více pacientů i z jiných spádových oblastí,“ poukázal docent Tvrdý.

Ty pi.., krávo

Co také zažili lékaři na zubní pohotovosti

9. 11. 2019 – 23:57

Pacientka přichází v sobotu ve 23:50 s žádankou o chirurgickou extrakci radixu relictae 46 od praktického zubního lékaře. Udává bolestivost trvající již od pátku. Vysvětlena situace a následné možnosti terapie včetně komplikací při chirurgické extrakci již endodonticky ošetřeného zubu. Vzhledem k pozdní hodině je pacientce nabídnuta aplikace ulevující anestezie a možnost dostavit se ráno, kdy bude mít službu stomatochirurg, který může extrakci provést. Pacientka je bez otoku, bez celkové alterace, zub je lehce poklepově bolestivý. Anestezii si aplikovat nenechá, nazývá mě krávou a uráží mé dosavadní vzdělání, že prášky si umí vzít i sama. A opouští ordinaci s výhrůžkou stížnosti a zjišťuje si naše jména.

18. 9. 2019 – 00:46

Pacient se dostavil v silné opilosti. Slovně napadl ošetřujícího lékaře i sestru, používá vulgární výrazy „piča“, odmítá navrženou léčbu a požaduje pouze extrakci zubu, následně opět vulgární, přistupuji k trepanaci zubu, která přerušena v momentě, kdy je pacientovi na zvracení - odstupuji od výkonu, odchází z ordinace se slovy, že odjíždí do Ostravy a že se sejdeme u soudu, následně prudce mlátí dveřmi.

24. 8. 2019 – 22:00

Pacientka byla po příchodu do ordinace vyzvána k předložení dokladu o zaplacení regulačního poplatku. Předložila starý, z předešlého dne. Chovala se arogantně a nepřátelsky - regulační poplatek odmítla uhradit, rozčilovala se, že čeká dvě hodiny a ještě má znovu platit. S nadávkami sbalila osobní doklady a lékařskou zprávu z 23. 8. 2019 a odešla, aniž by byla možnost ji vyšetřit či ošetřit.

Zdroj: FN Olomouc