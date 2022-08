„Vybírají si hlavně nové české filmy, například Vyšehrad, Po čem muži touží 2 nebo snímek Promlčeno. Lidé se postupně vracejí také na odložená divadelní představení, některá už jsou znovu vyprodaná, což nás moc těší. O předplatné na nová podzimní divadelní představení zatím není až takový zájem, před létem se asi řeší spíše dovolené. Věříme, že se to koncem léta nebo začátkem podzimu změní a vstupenky na divadla se také vyprodají. Jsme rádi, že zájem opět roste, začátek letošního roku nebyl moc šťastný,“ uvedla programová vedoucí Denisa Wasiewiczová.

Podobnou situaci zažívají rovněž divadla, kam si Olomoučané také stále častěji kupují vstupenku až těsně před představením a předprodej využívají jen zřídka.

„Předprodej je nyní velice nevyzpytatelný a tak sázíme na to, že lidé nakonec přijdou. Někdy přijdou, občas bohužel nepřijdou. Zrovna připravujeme druhý ročník festivalu Cirkuzkus plného akrobacie, cirkusových kousků, tance, workshopů a různých show v areálu olomouckého letního kina a do předprodeje jsme již dali permanentky za zvýhodněné ceny. Festival doplníme pestrým doprovodným programem, který bude pro veřejnost zdarma,“ popsala ředitelka Divadla na cucky Alžběta Kvapilová.

Kdo se chystá na festival Cirkuzkus, který bude probíhat od 9. do 17. července, může na vstupném ušetřit několik set korun. Do konce května jsou zvýhodněné permanentky pro dospělé v předprodeji za 990 korun, do konce června za 1190 korun a od 1. července se budou prodávat za 1390 korun.

Slabší zájem o abonmá zaznamenala také Moravská filharmonie Olomouc.

„Oproti období před covidem je to pokles o přibližně dvacet procent. Lidé se do kulturních sálů vracejí pomaleji a trendem je kupovat vstupenky na poslední chvíli. V červnu budeme obnovovat abonmá a budeme považovat za úspěch, když se je podaří obnovit ve stejném rozsahu jako je tomu dosud. Zájem o kulturu je teď ve společnosti obecně nižší. Situaci neprospívá ani zdražování energií a nárůst životních nákladů v posledních týdnech,“ konstatoval ředitel Jonáš Harman.

Moravská filharmonie aktuálně pořádá již 20. ročník festivalu Dvořákova Olomouc. Probíhat bude až do 28. května a na některé koncerty, které probíhají na různých místech ve městě, jsou stále volné vstupenky.

Nejvíce abonentů má v Olomouci již tradičně Moravské divadlo.

„Máme rozhodně štěstí v tom, že máme velmi stabilní a silnou skupinu abonentů, kteří jsou nám věrní už dlouhá léta. Na druhou stranu ale také sledujeme rostoucí tendenci, že si lidé kupují lístky až na poslední chvíli. Poslední dobou přibývá i doprodejů vstupenek,“ popsal vedoucí obchodního oddělení Richard Rozkovec s tím, že divadlo má pestrý dramaturgický plán, kde si divák může vybrat jak klasiku, tak „kusy“ v moderním pojetí.

V průběhu června se diváci mohou těšit také na řadu činoherních a hudebních představení, zajímavých hostů a doprovodných akcí na letní scéně, kterou letos na výstavišti Flora společně vytvoří Moravské divadlo a Divadlo na Šantovce. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Moravského divadla, podrobné informace o programu jsou k dispozici na www.mdol.cz.