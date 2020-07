Ředitel domova Josef Piska, stejně tak jeho kolegové z regionu, apelují na veřejnost, aby dbala na povinnou ochranu úst a nosu během návštěvy blízkých vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v některých místech České republiky.

„O víkendu volali příbuzní, nemohou se už dočkat. Dnes bude jistě nával. Některé rodiny si berou klienty na dva dny domů,“ popisoval v pondělí Josef Piska, ředitel litovelského pobytového zařízení.

V domově s 64 klienty ve věku nad 80 let se situace po měsíci zklidnila a chod se vrátil do normálu. Nemocní se uzdravili, až na jednu seniorku, jež je hospitalizovaná v prostějovské nemocnici. Návštěvy proto ředitel umožnil od 20. července, a to zatím v odpoledních hodinách od 13.30 do 16.30.

„Apeloval bych na všechny, aby dbali ochrany seniorů. Při návštěvě v domově je potřeba používat roušku a dezinfikovat si ruce. Není možné si ji někde bokem sundat a objímat se s babičkou. Chráníme klienty, aby se sem nákaza znovu nezavlekla. Musíme se s tím naučit fungovat a chránit nejohroženější občany,“ připomněl.

Ředitel uvedl, že s jistotou neví, jak se nákaza dostala do litovelské pobočky, jestli seniory nakazila zaměstnankyně, jejíž příbuzný chytil covid v Praze, nebo během návštěv u klientů, z nichž někteří pobývali mimo domov.

„Podle lékařky jsme to zvládli celkem dobře. Léky jsme se snažili podpořit imunitu seniorů. Těžkých případů nebylo tolik, jak jsme se obávali. Už to však nechceme zažít znovu a je potřeba udělat pro to maximum,“ dodal.

"Rodiny nás nerespektovaly"

Obavy o zavlečení nákazy Covid-19 mezi seniory mají i další ředitelé pobytových zařízení sociálních služeb zejména vzhledem k výskytu ohnisek koronaviru v sousedních regionech a zhoršující se situaci v některých evropských zemích v době probíhajících dovolených.

„Žijeme v neustálých obavách, aby to někdo nepřinesl, ať návštěva nebo pracovník po návratu z dovolené. Nevíme, kdo k nám přijde na návštěvu, ze které oblasti České republiky,“ reagovala například ředitelka Domova pro seniory Radkova Lhota Dana Pátková.

V zařízení proto po návratu z dovolené podstupují PCR testy na Covid-19 všichni zaměstnanci. Vyšetřeni jsou také klienti, když přijedou z nemocnice či dovolené strávené s blízkými.

„V zařízení je potřeba nosit roušky, které se osvědčily nejen vzhledem ke covidu, ale i běžným respiračním onemocněním,“ apelovala ředitelka.

V domově s kapacitou přes 200 klientů kvůli ignorování ochrany seniorů již museli časově omezit návštěvy.

„Rodiny nás nerespektovaly. Dali jsme jim roušku i dezinfekci, ale za rohem si roušku sundali a klienta objímali. Udělali jsme proto i další krok a vyhradili místa pro návštěvy, a ta místa sledujeme. Ne, že bychom potřebovali někoho hlídat, ale kvůli ochraně nejohroženější skupiny obyvatel je to nutné," dodala.

Covid v kraji: situace je klidná

Povinnost nosit roušku podle opatření Ministerstva zdravotnictví zůstává v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, kde se léčí zejména osoby s demencemi.

Každá osoba, která vstupuje do zařízení, je navíc dotazována na symptomy onemocnění Covid-19 a je jí měřena teplota. Opatření mohou domovy upravit, a to podle aktuální epidemiologické situaci v daném městě či obci.

V Olomouckém kraji bylo na konci minulého týdne 37 pozitivních případů Covid-19. Situace zde byla klidná.

Od počátku epidemie evidují epidemiologové v regionu 929 nakažených, 869 lidí se uzdravilo.

Za týden došlo k nárůstu o 22 pozitivních. Podle údajů hygieniků v kraji zemřelo v souvislosti s nemocí Covid-19 celkem 23 osob.