Armáda převzala v Přáslavicích první z německých tanků Leopard

Válečný zločinec Putin musí být poražen

Ukrajinskou jednotku, kterou nyní čeká odjezd na Ukrajinu a pravděpodobně brzy pak zapojení do obrany Ukrajiny, ve středu navštívila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a zástupci armády a Olomouckého kraje.

"Česká republika stojí za vámi. Pro české vojáky i pro občany České republiky jste hrdinové," řekla Černochová při setkání s ukrajinskými vojáky. Poznamenala, že fakticky bojují za celý demokratický svět. "Válečný zločinec Putin musí být poražen," zdůraznila.

O podpoře české armády ukrajinské kolegy ujistil náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Přeji vám brzké vítězství," řekl.

Na úkor našich? Nesmysl

Výcvik ukrajinských vojáků schválila vláda a Parlament na podzim. Cílem je do konce příštího roku v Česku vycvičit až 4000 Ukrajinců především z mechanizovaných jednotek, do Česka ale zamíří i specialisté. Podobně jsou ukrajinští vojáci bránící svou zemi před ruskou agresí cvičeni i v dalších evropských zemích.

Podle velitele 71. mechanizovaného praporu Libora Tesaře se na výcviku podílí přes 200 českých vojáků, v případě například nácviku střelby je doplňují další posily.

Věk ukrajinských vojáků je velmi rozdílný, stejně jako jejich zkušenosti z bojů. Zatímco někteří se v Česku prvně učili, jak zacházet s útočnou puškou, další zažili boje přímo na frontě.

"Je to výhoda i pro naši armádu, Ukrajinci nám předávají své obrovské zkušenosti," poznamenala Černochová.

Výcvik Ukrajinců na Libavé: v okolí klid, jen emaily o fašistech a banderovcích

Podle velitele pozemních sil české armády Romana Náhončíka ukrajinští vojáci na Libavé strávili asi tři týdny. Jednotka o síle mechanizovaného praporu, tedy několika set mužů, zkoušela ostré střelby i taktickou přípravu, součástí programu bylo i předávání zkušeností jak plánovat útok, obranu nebo přesuny.

I on poukázal na to, že si zkušenosti čeští a ukrajinští vojáci vyměňují vzájemně.

"Ukazují si, jak to dělají oni, jak to děláme my a každý si pak z toho vybral své a používá to ve svých postupech," řekl Náhončík ČTK.

Zdůraznil motivaci a entuziasmus Ukrajinců získat z výcviku co nejvíc. Podle Řehky je důvodem vědomí, že brzy nabyté zkušenosti využijí přímo v bojích.

Divočina Libavé skrývá základnu, odkud Sověti mohli spustit jaderný útok

Řehka označil za nesmyl, že by ukrajinští vojáci v Česku cvičili na úkor českých vojáků. Stejně zástupci armády odmítli i dezinformace o tom, že se mezi Ukrajinci objevily vážné nemoci. Černochová zdůraznila, že účastníci výcviku jsou prověřováni a během kurzu zůstávají v táboře.

Další čtyři turnusy, první v lednu

Zajištění výcviku ocenil i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN), který Černochovou na Libavou doprovodil. ČTK řekl, že na místě absolvoval prezentaci českých velitelů, kteří mu popsali obrovské odhodlání, disciplínu a zaujetí pro věc ukrajinských vojáků a vojákyň.

"Jsem moc rád, že jim toto zázemí můžeme poskytnout," řekl. Odmítl, že by s výcvikem měli problém místní starostové. "Na úrovni starostů garantuji, že tady žádný neklid není," poznamenal. Pouze zpočátku jim podle něj chyběly informace, ty ale již dostali.

Do konce příštího roku by se měly uskutečnit další čtyři výcvikové turnusy. První z nich je plánován na konec ledna.