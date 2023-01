„Přišel jsem v sobotu ráno po noční a čekal jsem do osmi, až se otevře volební místnost. Že jsem raději nechrápal!“ neskrýval rozhořčení dvaašedesátiletý muž. Do řeči mu nebylo.

Když v neděli po poledni u paneláku na okraji obce vysypával smetí do popelnice, přidal na téma volby hlavy státu už jen pár strohých vět.

„Dělal jsem to kvůli synovi, aby se měl lépe. Babiš by nás určitě netahal do války. Chtěl mír. Z drahotou, co teď je, by taky něco udělal,“ opakoval věty z kampaně poraženého.

Jeho o dva roky starší „soused“ z panelového domu prozradil, že taky hlasoval pro Babiše.

„Nechcu generála. Mají svoje postupy, svoje rozhodování,“ vysvětlil muž, jenž si také nepřál zveřejnit jméno.

„Babiš byl kandidát pro obyčejné lidi, rozuměl jim. Něco pro ně jako předseda vlády udělal,“ dodal k motivaci.

Bude to i můj prezident

Oba shodně kritizovali vyhrocenou kampaň před druhým kolem.

„Babišovi špatně radili,“ poukázali na adresu týmu poraženého kandidáta jeho stoupenci.

Podle obou mužů z Libavé je teď nejdůležitější, aby se situace zklidnila a lidé už na sebe přestali útočit.

„To je důležité, a život se vrátí k normálu. Jestli to bude i můj prezident? Ano, bude. Tak rozhodla většina voličů a tak to beru i já,“ prohlásil nakonec smířlivě čtyřiašedesátiletý muž.

Život zde řídila armáda

Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou byly do prosince 2015 součástí vojenského újezdu Libavá. Život obyvatel řídila armáda.

Lidé si nevolili samosprávu a nemohli ani vlastnit střechu nad hlavou – vše patřilo resortu obrany.

V lednu 2016 došlo k vyčlenění těchto obydlených oblastí vojenského újezdu a ke vzniku suverénních obcí. Resort obrany zde nadále dává lidem práci.

"Po výplatě bude lepší nálada.."

„Obyvatelé jsou zaměstnanci ministerstva obrany a částečně nechtěli vojáka i z tohoto důvodu. Říkali si: ‚Mám to v práci, ještě to tak‘,“ zamýšlela se nad výsledkem voleb starosta Štěpánka Tichá.

„Ale stejně volili i lidé v Norberčanech, kde měl Babiš ještě větší úspěch,“ doplnila.

Podle starostky se na výsledku podepsala „periferie“.

„Lidé tady, na okraji Olomoucka cítí frustraci. A jeden z kandidátů jim nabízel a sliboval. Život ale jde dál. Dnes je 30. ledna? Je před výplatou, po výplatě bude zase lepší nálada…,“ odlehčila povolební chmury Štěpánka Tichá.

