„Parkoviště jsme tam už udělali,“ ukazuje starosta Kozlova Roman Fojtík na kopec po pravé straně hlavního tahu směrem na Odry. Představu o její konstrukci i finance na stavbu už v obci mají.

Vyhlídka by měla vyrůst kousek nad bývalým německým hřbitovem.

„Konkrétní představu, jak by měla rozhledna vypadat, už mám. Pozemky jsou obecní. Potřebujeme dořešit, zda je nebo není potřeba změna územního plánu. Vypadá to, že ne,“ zasvěcuje do příprav budoucího velkého lákadla v obci, kam turisté proudí hlavně k pramenu Odry.

Peníze máme

Rozhledna by měla mít výšku 15 až 20 metrů, jednalo by se o kovovou konstrukci.

„Dřevo ne. Je to živý materiál, který stále pracuje. Krása, to ano, ale problémy. Byl jsem na Velkém Kosíři a všichni víme, jak je to potrápilo a jaká to byla ostuda,“ představuje, jak by mohla stavba vypadat.

Tvar? Podle starosty určitě nepůjde o „tuctovou“ vyhlídku.

„Prozrazovat všechno nebudeme. V letošním roce bychom chtěli mít vše připravené,“ dělá trochu tajnosti s novým bodem na mapě vyhlídek Olomouckého kraje.

Vlastní kovová konstrukce podle něj přijde do dvou milionů korun, celkové náklady by neměly přesáhnout pět milionů korun.

„Peníze na to máme. Nepůjdeme do žádných dotací,“ vysvětluje Fojtík.

Praděd i Hostýn už teď

Vyhlídku chce obec vztyčit ve výšce necelých 660 metrů nad mořem. Z kopce je už nyní krásný výhled.

„Nemusí být moc vysoká. Však vidíte, co vidíte. Nádhera, ne? Tam je Praděd, tady Helfštýn, Svatý Hostýn, Přerov. A když se zvedneme o těch patnáct, dvacet metrů, uvidíme i Olomouc,“ slibuje zážitek.

Obec se poslední dva roky soustředí na podporu turistického ruchu. Vybudovala dvě záchytná parkoviště pro návštěvníky, kteří o víkendech míří nyní hlavně k pramenu Odry.

„Vojenské lesy přístup zrekonstruovaly, udělaly naučnou stezku a lávky k prameništi. Už se tam nemusí lidi brodit bahnem,“ chválí správce sousedních lesních pozemků.

Nový rybníček i nabíječka elektrokol

Nad kostelem sv. Josefa nechala obec vyhloubit rybník, spíše rybníček.

„Byla tam škaredá bažina. Ještě budeme dodělávat posezení. Nahoře na poli kdysi býval rybník, ještě v šedesátých letech, ten letos obnovíme. Zrušíme nesmyslnou melioraci na odvodnění pole a vznikne krásné odpočinkové místo. Zachytíme vodu v krajině,“ popisuje.

Obec cílí i na cyklisty, hlavně ty s elektrokoly, kterých v Oderských vrších není málo.

„Do konce května najdou v obci dobíjecí stanici. Je tady potřeba. Postavíme ji k hospodě a než kolař vypije pivo, bude mít dobito,“ usmívá se Roman Fojtík.