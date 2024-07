Daniela Tauberová dnes 14:35

Jak přilákat do svých řad mladé lidi, kteří se dlouhodobě nehrnou? Armáda přišla s netuctovým nápadem prázdninové brigády pro studenty středních škol, za kterou dostanou dobře zaplaceno. Absolventi čtyřtýdenního letního kurzu, který v pondělí startuje na Libavé, budou mít usnadněnou cestu do aktivní zálohy nebo do armády. Ta doufá, že zaujme a mladé si získá.