Je čtvrtek dvě hodiny před polednem a do dveří prodejny v historickém domě na náměstí se hrnou lidé. V uličkách se zákazníci s umělohmotnými košíky sotva proplétají. Zástupce zde mají všechny generace.

„Jogurt nechci. Je bez tuku, že? To pak není ani jogurt,“ prohlíží si sympatická seniorka jeden z cenových trháků čtvrtečního dopoledne.

Velké balení jogurtu je dnes v nabídce za 9 místo 30 korun.

„Lidi tady hodně nakupují uzeniny. Já jsem na sýry,“ zasvěcuje důchodkyně a už drží v ruce gorgonzolu s fíky - za 21,90.

„Víte, kolik ten sýr stojí normálně? Z důchodu bych neměla šanci. Trvanlivost dokonce až do pondělí,“ prohlíží si datum spotřeby šedovlasá dáma, která, jak se svěřila, patří mezi pravidelné zákazníky obchodu.

Prošlá minimální trvanlivost

Do košíků zákazníci vkládají i další čtvrteční cenové trháky. Kromě mléčných výrobků, například mléčné rýže za 5 korun, a uzenin, které je většinou objemnějšího balení, se v nich červená kečup za 8 korun.

V kurzu jsou dnes zjevně i sladkosti. Není divu, když za Milku různých příchutí zaplatí zákazník 12 místo 34 korun a za 3Bit tyčinku se sušenkou 6 korun.

U výrobků je na cenovce ručně připsáno, že mají prošlou dobu minimální trvanlivosti. Tyto potraviny lze běžně konzumovat a spotřebitel nic neriskuje.

Mezi zákazníky jsou i bohatí

Prodejna na olomouckém Dolním náměstí spadá do sítě společnosti DKS Morava.

„Necílíme na ty nejchudší. Mezi zákazníky jsou i bohatí lidé, kteří jsou často jen zvědaví, co nabízíme,“ zasvěcuje Miroslav Krejčiřík, obchodní zástupce firmy, která provozuje na Moravě celkem sedm prodejen. V Olomouckém kraji jednu.

To potvrzuje i příklad devatenáctileté studentky z Olomouce. Se spolužačkami chodí do prodejny hlavně pro sladkosti.

„Naposledy jsme si nadělaly zásoby čokoládových tyčinek. Snickers a tak," prozrazuje slečna, která žije ve vile v Hlušovicích a v zimě dostala od rodičů nové auto.

Hodně lze slyšet ukrajinštinu

Podle Krejčiříka se obrat prodejen v posledních měsících zvedl o 10 až 15 procent. Přičítá to zdražování, ale zejména válce na Ukrajině. Poslední měsíce je totiž v obchodech s levnými potravinami více slyšet právě ukrajinština.

„Chlapi, co tady pracovali a pracují, znají naše obchody. Po propuknutí války přišlo do Česka přes 300 tisíc žen a dětí. Řekli si to mezi sebou,“ zamýšlí se nad nárůstem těchto cizinců.

Podle Krejčiříka v Česku ještě není tak zle, aby lidé byli nuceni ve velkém nakupovat levné potraviny. Ohlédl se přitom za ekonomickou krizí před 13 lety.

„Když jsme měli v nabídce plato jogurtů za dvacet korun, prodala se za jeden den celá paleta. Dnes je to jiné. Ale uvidíme, jak se bude inflace a situace s energiemi vyvíjet dále. Zdražování nebere konce,“ zamýšlí se.

Firma by síť prodejen ráda rozvíjela a otevírala nové obchody, i v Olomouckém kraji, ale rostoucí náklady plány zmrazily.

„Pokud se nám obrat v posledních měsících zvedl o deset, patnáct procent a od nového roku máme platit za energie třikrát tolik?“ poukazuje bez dalšího komentáře.

Zájemcům o levné potraviny, kteří by chtěli ušetřit, ale bojí se riskovat zdraví, obchodní zástupce vzkazuje, že nabízené potraviny jsou pro spotřebitele bezpečné.

„Kontroly potravin jsou v Česku nastaveny velmi tvrdě, což je správně. A my je máme třikrát více než řetězce, a to už z toho důvodu, že děláme, co děláme,“ zdůrazňuje.