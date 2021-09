Ruské zoo v čele se zoo v Novosibirsku podnikají veškeré kroky pro takzvanou reintrodukci, vypouštění zvířat zpět do přírody. „Olomoucká zoo se do ní zapojila v roce 2005 poskytnutím jednoho levharta,“ připomněla úspěch Iveta Gronská.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.