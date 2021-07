Sáhli proto zejména po českých komediích. Na programu jsou Bábovky, Ženská pomsta či 3Bobule. V Grygově zase vsadili na Pulp Fiction, veleúspěšnou americkou kultovní černou komedií.

„V sokolské zahradě připravíme židle, lavice, taky jeden větší stan, protože v sobotu vypadá počasí všelijak, ale večer snad pršet nebude,“ popisoval přípravy na sobotní program Grygovského filmového léta starosta obce Tomáš Kubáček. „Vstupné? Nic nevybíráme. Je to zadarmo. Chceme, aby se lidé přišli pobavit,“ vysvětlil.

Tuto sobotu nabídne Grygovské filmové léto americký kultovní akční film Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvětí. „Začínáme po setmění, tedy mezi 21:00 a 21:30. Připraveno bude občerstvení, pivo a limo i něco k zakousnutí,“ lákal do Sokolské zahrady.

Obec spolupracuje s mobilním letním kinem biograf Láska, který již na konci srpna zajistil promítání české komedie Ženy v běhu. Odezva organizátory potěšila. V srpnu ještě odehraje Šarlatána a americký animák Jak vycvičit draka 3.

„Obec přijde Grygovské filmové léto na několik desítek tisíc korun, ale odezva místních občanů dokazuje, že to stojí za to,“ uzavřel starosta.

Zapojují se hasiči i fotbalisté

Ve Střeni si organizují promítání filmů v areálu za kulturním domem sami, přesněji obec ve spolupráci s místními spolky. Zapojují se hlavně hasiči a fotbalisté. V pátek 23. července bude od 21. hodiny na programu česká komedie Ženská pomsta a další tři snímky jsou připraveny na srpen a počátek září.

„Letní kino má v obci dobrou tradici. Zatímco někde si posteskli, že měli v kinech malou návštěvnost, my si nestěžujeme. U nás je páteční promítání hodně spojeno s občerstvením a setkáváním lidí, kteří si popovídají, co se za týden v obci odehrálo nebo co zažili na dovolené,“ popisoval starosta Střeně Jiří Nevima.

Do Střeně se sjíždějí na filmy lidé ze sousedních Pňovic, Nákla a dalších obcí. Vstupné je dobrovolné.

„A když se promítá v Pňovicích, kde je velmi úspěšné letní kino, jedeme zase tam, podle toho, kdo co viděl za film,“ usmál se starosta Střeně.

Táhnou Bábovky i Bobule

Prázdninová filmová představení za dobrovolné vstupné jsou i ve Velké Bystřici. V amfiteátru jsou 23. července na programu Bábovky. „Vstupné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Změna času promítání a programu vyhrazena. Při nepřízni počasí nepromítáme,“ upozorňuje město.

Za dvacku promítají v Pňovicích v místním parku, kde na pátek nabídli Bábovky. V Hlubočkách, v amfiteátru kulturního domu Na Letním o týden později, 30. července, pustí za podpory sponzora snímek Trollové: Světové turné. Na pátek 13. srpna chystají pokračování Bobulí.

Čadíci křižují kraj

Olomoucký kraj v těchto dnech křižuje Kinematograf bratří Čadíků. Ve středu večer zaplnil prostranství před litovelskou radnicí, kam se lidé přišli pobavit při sledování nejnovějších Bobulí. O tomto víkendu promítají v Hanušovicích a v příštích dnech zastaví v Bludovečku, Jeseníku a Uničově.

Organizátoři připomínají, že lidé musejí při návštěvě kina dodržovat platní protiepidemická opatření.

TIPY DENÍKU

GRYGOV

17. července - Pulp Fiction: Historky z podsvětí

7. srpna – Šarlatán

STŘEŇ

23. července - Ženská pomsta

VELKÁ BYSTŘICE

23. července – Bábovky

20. srpna – Hotel Transylvania I