„Nebylo to snadné rozhodnutí. S vedením města jsme však přesvědčeni, že jde vzhledem ke všem okolnostem o jediný možný správný a také logický krok. Naším základním východiskem byla premisa, že raději uspořádáme dvě kvalitní výstavy s různým zaměřením na jaře a na podzim než tři průměrné,“ vysvětlovala Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

O vyškrtnutí letní etapy Flory z letošního programu uvažovalo výstaviště spolu s vedením města již nějakou dobu. Načasování rozhodnutí podle výstaviště urychlila pandemie koronaviru a také výrazné zdražování vyvolané strmým růstem inflace a posléze i válečným konfliktem na Ukrajině.

Prudké zdražování se projevilo u stavebního a floristického materiálu, jenž je pro výstavy Flora Olomouc nezbytný.

„Vše výrazně zdražilo. U květin jde o nárůst v řádu několika set procent, u stavebního materiálu se ceny zvýšily v průměru o více než sto procent. V rámci našeho rozpočtu již není možné uspořádat tři plnohodnotné a kvalitní výstavy Flora Olomouc. Nebylo by to ani finančně zodpovědné. A to vzhledem k tomu, že jako městská akciová společnost hospodaříme de facto i s veřejnými prostředky,“ sdělila Eva Fuglíčková.

Pro zrušení letní etapy, které již dříve projednala Rada města Olomouce, hovoří podle ředitelky také termín jejího konání. Z agrotechnického hlediska jde podle odborníků o období, jež není příliš bohaté na zahradnické a zemědělské výpěstky – ovoce a zeleninu či okrasné rostliny a keře. Ty proto dostávaly větší prostor na jarních a podzimních výstavách. A patřit jim zde bude i nadále.

Místo, které letní etapa uvolnila v plánu akcí výstaviště, pomohl zaplnit festival pod širým nebem Vyznání růžím, který Výstaviště Flora upořádalo v rozáriu na konci června.

Areál se třemi tisíci keři růží díky této třídenní akci s bohatým program navštívilo na pět tisíc lidí, což je o zhruba tři tisíce návštěvníků více než na Vyznání růžím v roce 2020.

„U této outdoorové akce každý rok pracujeme na jejím rozvoji a vylepšení. Festival Vyznání růžím nám tak roste pod rukama, a proto nás velice těší, že to lidé oceňují a našli si do rozária cestu. Vyznání růžím i díky jeho festivalovému ladění a jedinečnému místu konání plánujeme ještě výrazněji zacílit na mladší skupiny návštěvníků," uvedla Fuglíčková

Příznivci Flory letos určitě nepřijdou o podzimní Floru Olomouc – Hortikomplex. Proběhne v termínu od 29. září do 2. října.