Pro motorizované návštěvníky jsou připraveny odstavné plochy pro vozidla. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučuje policie odstavení vozidel v okrajových částech města a využití MHD k přesunu na výstaviště.

„Parkovací plocha s kapacitou cca 2 000 míst bude k dispozici v areálu obchodního centra Šantovka a také na parkovišti u bývalého autobusového nádraží na ulici Aksamitova - po uhrazení příslušného poplatku za parkování,“ informoval mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

„Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučujeme odstavení vozidel v okrajových částech města a využití městské hromadné dopravy při přepravě na výstaviště,“ upozornil mluvčí.

Pro autobusy bude vyhrazeno parkoviště na ulici Holická - za bývalým sídlem Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Motorizovaní návštěvníci by se měli řídit naváděcím systémem. Směrové šipky budou ukazovat cestu na vyhrazená parkoviště.

V rámci bezpečnostních a hygienických opatření budou v celém areálu výstavy připraveny informační piktogramy a cedule s aktuálními opatřeními.

„Dále apelujeme na návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost osobním věcem, zavazadlům a zabezpečení vozidel. Právě kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,“ varoval Petr Čunderle.

Letní ForModel

Populární výstava květin se koná v Olomouci po desetiměsíční vynucené pauze. Ústředním tématem letní etapy je tentokrát léčivá síla přírody.

Návštěvnickým tahákem bude hlavní expozice v pavilonu A inspirovaná Visutými zahradami Semiramidinými - zaniklá starověká památka v Babylóně řazená mezi sedm divů světa. Součástí této expozice budou tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

V pavilonu H bude připravená populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde budou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. Součástí této expozice je vernisáž výstavy fotografky Hany Martínkové „Stromy Smetanových sadů jak je neznáte“.

V pavilonu G bude na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín čekat široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

V sobotu a neděli se bude konat oblíbený For Model, a to ve venkovní části Smetanových sadů v okolí jezírka a letní scény.

Návštěvníci se mohou těšit na zahradní modelovou železnici s parní lokomotivou, na níž se povozí děti i dospělí. Jezírko ve Smetanových sadech pak bude patřit lodním modelářům.

Zahradnické trhy a odpočinková zóna

Ve venkovním areálu a také v části pavilonu G budou pro návštěvníky připravené tradiční letní zahradnické trhy se širokým sortimentem květin, rostlin, semen, zahrádkářských pomůcek anebo hobby potřeb.

Do bohatého doprovodného programu pak spadají také přednášky, ukázky aranžování a vazby květin, předváděcí akce, odborné semináře, hudební vystoupení, aktivity pro děti či odpočinková zóna iniciativy Zaparkuj.

Jednou z novinek letošní letní etapy je prezentace Ovocnářské unie České republiky a Zelinářské unie Čech a Moravy. Připomenou, že rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny.

Areál Výstaviště Flora bude pro návštěvníky letní etapy otevřený od čtvrtku 19. do soboty 21. srpna vždy od 9 do 18 hodin. V neděli 22. srpna pak od 9 do 17 hodin.

Flora Olomouc - letní etapa

Termín: čtvrtek 19. až neděle 22. srpna 2021

Místo: Výstaviště Flora Olomouc

Čas konání: čtvrtek - sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 17:00

Základní vstupné: 140,- Kč online a 160,- Kč na místě

Expozice

Pavilon A: Souznění s přírodou - hlavní expozice

Pavilon E: Zdraví z přírody, pěstitelská poradna ČZS

Oranžerie: Příroda v malbě, malba v přírodě

Pavilon H: Výzkumná laboratoř rostlin

Pavilon G: Dny moravských vín

Smetanovy sady - okolí jezírka a letní scény: letní For Model (sobota - neděle)

Areál Samba: Povídání s Jožkou Šmukařem „Nevinně o víně“ (sobota 19:00 - 22:00)

Venkovní areál výstaviště a pavilon G: letní zahradnické trhy

Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc