Lesy v kraji jsou teď plné hub. Jaké rostou? A co naštvalo Nývlta?

Do hospody se jít nedá, do kina taky ne. Tak neděli bez dešťových kapek lidé hojně využili k houbaření. A pořádně si to užili, protože podzimní druhy se v lesích rozjely ve velkém.

Houbaření na úpatí Drahanské vrchoviny - 18. 10. 2020 | Foto: archiv Marka Nývlta