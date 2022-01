Do lesní školky Sluněnka, která už několik let funguje v rozlehlé zahradě v Hakenově ulici v olomoucké městské části Slavonín a přímo sousedí s nemilanským lesíkem, aktuálně dochází šestnáct dětí.

Po celý den si v lese užívají různorodé činnosti propojené s ročním obdobím a přizpůsobené aktuálnímu počasí. V zimním období tráví venku 70 procent času, v letním období jsou na čerstvém vzduchu celý den.

„V zimě s dětmi prožíváme například advent a Vánoce, v minulém týdnu jsme si připomínali Tři krále. Pak nás čeká masopust, loučení se zimou a vítání jara, kdy postupně ožívá příroda i záhonky na naší zahradě. Učíme je říkanky a písničky vztahující se k danému ročnímu období. Pracujeme podle waldorfské pedagogiky, děti k hraní využívají různé přírodniny a spoustu nástrojů,“ sdělila ředitelka Lucie Hlaváčová.

Na vzduchu a s "čistou špínou"

Lesní školka Sluněnka je oblíbená nejen mezi rodiči z Olomouce, ale i z okolních vesnic a někteří dovážejí své potomky rovněž z Prostějova či Přerova. Oceňují také to, že děti po nástupu do této mateřinky nebývají tolik nemocné. Díky častému pobytu venku jsou otužilejší a lépe snášejí změny teplot.

„Máme vypozorováno, že jsou méně nemocné a je to určitě také tím, že nejsou většinu dne v uzavřené místnosti, ale venku na čerstvém vzduchu. Jsou zvyklé na změny teplot a mají kontakt s takzvanou ´čistou špínou´ - přírodninami jako je hlína, kamínky, rostliny, listy, dřívka a s dalšími materiály, které nám nabízí prostředí školní zahrady. Naše děti si rovněž mohou zkusit vařit, pracovat s těstem, zatloukat hřebíky, nařezat dřevo nebo naštípat třísky na topení. Učí se napodobováním dospělých,“ vysvětlila Lucie Hlaváčová.

Venku na čerstvém vzduchu probíhají nejen hry a různé rukodělné i volnočasové aktivity, ale také odpolední odpočinek po obědě. Děti v zimě spí buď v upravené maringotce nebo ve speciálním otevřeném přístřešku.

„Inspirovali jsme se ve skandinávských zemích, kde se v lesních školkách spí celoročně venku. Naše děti mají ´postýlky´ z karimatek vyložených pravými kožešinami a spacáky a spinkají v nich v teplém oblečení a čepičkách. V létě využíváme k odpolednímu spánku zastřešený dřevěný přístřešek, který krásně zastiňují a ochlazují koruny stromů. V přírodě celoročně trávíme většinu dne. Vedeme děti k ekologii a školku provozujeme tak, abychom nevytvářeli zbytečně odpady,“ dodala ředitelka.

Kromě lesní školky funguje v tomto areálu pravidelný páteční klub pro rodiče s dětmi do čtyř let a v létě také příměstské tábory. Do budoucna by se zázemí mateřinky mělo rozrůst o jednoduchou dřevěnou stavbu s prostornou jídelnou, hernou, ložnicí, šatnami a sociálním zařízením.