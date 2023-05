Lesní školka Bažinka slaví 10 let. Byla jedna z prvních, postupně se rozrostla

Nejstarší lesní školka na Olomoucku slaví deset let své existence. Dřevěný domeček, indiánské týpí, pergola, ve které se svačí, výhled na rybník a les, co by kamenem dohodil, to je Bažinka v Horce nad Moravou nedaleko Olomouce.

Na jaře mívají ve školce půjčené mládě z blízké farmy | Foto: Lesní školka Bažinka