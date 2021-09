Lešení je pryč, rozvaděč čeká přesun. Takto vypadá obnova vodopádu v Olomouci

Maskování nevzhledného potrubí umělého vodopádu v olomouckých Bezručových sadech je u konce. Přesun čeká elektrorozvaděč, a to přes chodník k Mlýnskému potoku. Firma na tom pracuje. Kompletně by mělo být hotovo do konce září.

Obnova vodopádu v Bezručových sadech, 26. září 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Vodopád, u něhož se již nyní zastavují kolemjdoucí, původně měl být veřejnosti představen v srpnu při příležitosti konání letní etapy květinové výstavy Flora. Dílo se však dostalo do skluzu a jeho podoba vyvolala ostrou kritiku. Debata se v Olomouci rozvířila poté, co se na skále objevilo nerezové výtlačné potrubí. Narazilo i umístění elektrorozvaděče. S kritikou přišel již ke konci července spolek Za krásnou Olomouc, jehož členové se dlouhodobě věnují architektuře a péči o historicky cenné objekty. Ošklivá roura pro olomoucký vodopád už zmizela Přečíst článek › „Takto si péči o minulé dědictví a investice do veřejného prostoru města opravdu nepředstavujeme! Nešlo by 1 769 000 korun investovat smysluplněji a s větší přidanou hodnotou? Architekt u takto velké zakázky nebyl potřeba a podle toho vypadá výsledek,“ hodnotili počin na Facebooku. Vedení města a Výstaviště Flora Olomouc, které má stavbu na starosti, upozornily, že vzhled „atrakce“ není definitivní. Stavba kvůli estetickým úpravám přijde dráž, než se původně plánovalo. Zastupitelé přiklepli na potřebné úpravy 250 tisíc korun. Vodopád pod palbou kritiky. "Estetická část" už se prý řeší, spuštění odsunuto Přečíst článek › Vodní prvek fungoval v olomouckém parku poblíž Kosinovy ulice během květinových výstav a o nedělích do 80. let minulého století. Vznikl v roce 1965. Postarala se o to Sigma Olomouc, která tím propagovala značku a výkon čerpadel.