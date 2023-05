Lahůdky pro fajnšmekry chystají na květen a červen olomoucké kluby. Už za pár dní vystoupí v Bounty Rock Cafe bratr fenomenálního Jimiho Hendrixe. Leon Morris Hendrix přiveze do Olomouce, kde zahraje vůbec poprvé, vzpomínkovou show k osmdesátému výročí narození bratra Jimiho. Rockery potěší i S-klub, kde to rozjede Glenn Hughes - bývalý baskytarista a zpěvák slavných Deep Purple. Se speciálním programem na konci června zavítá v rámci Česka pouze do Olomouce.

Jedinečný koncert Leona Hendrixe a kapely Fulvia Feliçiana nabídne Bounty Rock Cafe už příští týden, přesně ve čtvrtek 11. května ve 20:00.

Koncert Leona Hendrixe a kapely Fulvia Feliçiana nabídne Bounty Rock Cafe 11. května.Zdroj: Zdroj: Bounty Rock Cafe„Přivezou vzpomínkovou show IN THE NAME OF JIMI k osmdesátému výročí narození Jimiho,“ zvou pořadatelé na výjimečný koncert.

Před Leonem Hendrixem vystoupí olomoučtí Moonpark.

V úterý 27. června zažije Olomouc další výjimečnou rockovou událost. V S-klubu vystoupí Glenn Hughes - bývalý baskytarista a zpěvák slavných Deep Purple.

„Známý pro miliony rockových fanoušků jako 'Voice of Rock', člen síně slávy Rock and Roll Hall of Fame,“ připomínají pořadatelé.

Glenn Hughes, bývalý baskytarista a zpěvák Deep Purple, vystoupí v S-klubu v úterý 27. června.Zdroj: zdroj: SklubDo Olomouce dorazí se speciálním programem.

„Koncert připomene 50. výročí legendárního alba Deep Purple "Burn", na kterém se poprvé představili jako nový členové kapely, ale i jako spoluautoři David Coverdale a Glenn Hughes,“ láká klub na výjimečný koncert.

Na koncertě zazní oslavované album "Burn" a navíc výběr dalších skladeb z éry Deep Purple MKIII a MKIV.

