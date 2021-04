„Nikdo nic neví, nic není předvídatelné. S Moravskou filharmonií Olomouc jsme vymysleli unikátní open air hudební projekt The Beatles Mánie. Opět přesouváme. Až na červen příštího roku,“ pokrčil rameny Friedl.

Vloni na jaře, na začátku epidemie v Česku, si užil nervy s Visacím Zámkem. Kapela měla dorazit do Hluboček 26. března. Bylo beznadějně vyprodáno a fanoušci natěšení. Přišel však nouzový stav a zákaz.

„Měli jsme vloni dva náhradní termíny. Nebylo z toho nic,“ kroutil hlavou.

V rámci zavírání a pootevírání kultury podle aktuálních vládních nařízení vloni stihli v Hlubočkách představit show Zdeňka Izera, recitál Lenky Filipové a koncert Hradišťanu. To bylo vše.

„Věříme, že se letos podaří v amfiteátru představení Moravského divadla Olomouc. Kéž by vyšly Postřižiny. Je to ale spíše přání. Uvidíme, co přinesou příští měsíce s koronavirem,“ naznačil zatím jedinou vlaštovku.

Těší se alespoň na letní kino. Vloni odehrálo devět snímků a věří, že během léta bude líp a venku bude moct filmy pustit, byť pro omezený počet diváků.

„Vloni měli lidé obavy, strach o zdraví, chodili méně, ale přišli. Bylo to fajn. Letos se snad taky něco povede,“ odhadoval.

Účko? Ostuda!

V Hlubočkách působí Leo Fried letos čtvrtým rokem. Angažmá získal v Kulturním domě Na Letním poté, co musel skončit v legendárním U-klubu v Olomouci, který provozoval 30 let.

Ten se stal domovskou scénou Mňágy a Žďorp, písničkář Nohavica v něm nahrál živou verzi alba Tři čuníci.

Do klubu, v němž svoji hudební kariéru nastartovaly Monkey Business, Kryštof nebo Chinaski, se sjížděli fanoušci z celé Moravy.

„V Hlubočkách jsem rád. Obec se snaží dělat pro kulturu opravdu hodně. V posledních letech se investovalo do akustiky ve velkém sále, pořídil se výtah, zmodernizovaly se sociálky. V předsálí, které je využíváno jako komorní scéna, máme nové podhledy,“ oceňoval.

„Účko? Podívejte, jak to tam vypadá. Vždyť je to celé ostuda!“ uzavřel s hořkostí.