„Pak jsme s bráchou vyrazili na pár týdnů na Bali, kde jsem trávila celé dny u oceánu. Natolik mě uchvátilo, že jsem se rozhodla zůstat natrvalo. Je tam možné surfovat po celý rok a zároveň tam není moc draho. Přemýšlela jsem, jak to udělat, abych mohla zůstat. S kamarádem jsme tam založili ´surfový dům´, kde jsme nabízeli českým turistům ubytování, lekce surfu i půjčování motorek,“ popsala Lenka Srncová.

Olomoucké bistro Helen bodovalo v prestižním gastro průvodci

Surfařské úspěchy a zatrolený covid

Na Bali se usadila v roce 2012. Také díky stovkám hodin strávených surfováním dosáhla jako Češka v tomto sportu velkých úspěchů. V roce 2017 obsadila první místo v závodu Quiksilver & Roxy Czech & Slovak Surf Championship a o dva roky později se stala trenérkou českého národního týmu na Mistrovství světa handicapovaných surfařů.

S příchodem koronaviru se ale její život změnil, ve velkém totiž přestali jezdit turisté.

„Covid zasáhl do života mnoha lidí z celého světa a ani můj nebyl výjimkou. Živila jsem na Bali turismem a turisté tam teď bohužel nejsou a tak zase žiji tady. Je to pro mě pro velká změna. Oceán, sluníčko a tamní pohoda mi chybí. Lidé jsou tam milí, vstřícní a dá se s nimi bez problému na všem domluvit,“ poznamenala rodačka z Olomouce.

Bistro s unikátním koláčem

Před pár týdny si Lenka Srncová otevřela bistro ve Ztracené ulici a pojmenovala je Balikejk. Zřejmě jako jediná v České republice tam v několika různých variantách připravuje tradiční balijský koláč.

„Není to přímo dezert, je to specifický, sytý a vláčný pokrm, který svou velikostí hravě zastane hlavní chod. Hodí se také ke kávě jako zákusek pro dva. Chutí asi nejvíc připomíná palačinky, ale i ty jsou mu vlastně na míle vzdálené. Je prostě potřeba jej ochutnat, nedá se to úplně přesně popsat,“ popsala Lenka Srncová.

Na Poděbradech se stály fronty na tatarák. Lákala klasika, italský i houbový

Co ještě můžete ochutnat?

Ve svém bistru nabízí také tradiční indonéské pečené nudle a pečenou rýži, zákazníci si k nim mohou dát zeleninu, vejce či rybu a ochutnat třeba balijské pivo. V bistru se používají recyklované materiály i obaly a kdo chce, ten si může indonéskou specialitu odnést s sebou ve vlastní krabičce.

„Jsem ráda, že koláč lidem chutná. Pochvalují si také pečené nudle i rýži a vracejí se pro ně. Mám spoustu nápadů do budoucna, co všechno tady ještě budu nabízet, ale to samozřejmě přijde postupně. Koláč určitě zůstane tím hlavním pokrmem v naší nabídce,“ usmála se provozovatelka nového bistra s tím, že jej nabízí jako jediná v České republice.