Do ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky přihlásili žáci 5.C z Fakultní základní školy Hálkova svoji třídní učitelku Lenku Baše tajně.

„Nominovali mě tam loni v listopadu a nic mi o tom neřekli. V prosinci už mi to prozradili, musela jsem pak podepsat souhlas s účastí. Učím je už od prvního ročníku. Je to úžasná třída, máme spolu od začátku nadstandardní vztahy, souzníme spolu jak s dětmi, tak s rodiči. Tak skvělé žáky má učitel snad jen jednou za život, jsou prostě báječní,“ neskrývala sympatie ke své třídě Lenka Baše.

Nejlepší roky ve škole, jaké jen jdou

Chválou při nominaci své třídní do celorepublikové ankety nešetřili ani páťáci.

„Naše paní učitelka nás naučila číst, psát a počítat a mít školu rád. Z třídy vytvořila jeden tým, jsme s paní učitelkou skvělá parta kamarádů. Neustále pro nás organizuje nějaké výlety, zážitky a akce. Díky tomu jsme prožili ty nejlepší roky ve škole, jaké jen jdou,“ vypsali důvody v přihlášce školáci.

S výukou nadaných dětí má Lenka Baše téměř patnáct let zkušeností a neskrývá, že to často není vůbec jednoduché.

„Nadané děti jsou od malička osobnosti, mají tendenci prosadit si svůj názor a zájem. Mají cíl a tah na branku, ale i sebedisciplínu. Sami se teď aktivně připravují na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Je to s nimi náročné nejen při výuce, ale i při výběru aktivit. Snažím se, aby je to bavilo a měli se pořád na co těšit,“ popsala Lenka Baše.

On-line pokec i snídaně

Společně se svými žáky měla velké plány, jak si poslední společný rok ve škole užijí. Hodně do nich ale bohužel zasáhl koronavirus a tak neustále vymýšlí, jak zvídavé a aktivní školáky zaujmout na dálku.

„Jsou neuvěřitelně podnikaví, potřebují pořád něco sdílet. Pořádáme pravidelné on-line zábavné středy. Měli jsme například on-line snídani, kdy jsme si spolu v pyžamech povídali ze svých domovů. Zrovna za sebou máme ponožkový pátek, chystám pro ně také den bláznivých účesů na Apríla. Potřebujeme mít společné zážitky a tak po výuce míváme ještě odpolední on-line pokec. Holky si na dálku ukazují, co vyrobily nebo namalovaly a kluci řeší programování a různé technické záležitosti. Pořád se snažím vymýšlet něco nového, aby se na on-line výuku těšili, když už se nemůžeme vidět osobně,“ poznamenala Lenka Baše.

Součástí ankety Zlatý Ámos je také plnění různých úkolů, které pořadatelé žákům průběžně zasílají.

„Moji páťáci jsou ve finále nejmladší ze všech tříd, ale jsou tak snaživí, aktivní a draví, že se té konkurence vůbec nezalekli. Usilovně na zadaných úkolech pracují, v nejbližších dnech ještě budou natáčet video o naší škole a on-line výuce. Musejí teď ukázat, co v nich je. Když budou potřebovat, ráda jim pomůžu, ale větší kus práce je samozřejmě na nich,“ dodala pedagožka.

Finále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky bude probíhat on-line v pátek 26. března. Postoupilo do něj šest učitelů ze základních, středních a uměleckých škol.

Veřejnost může v anketě Zlatý Ámos hlasovat ZDE.