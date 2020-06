V lékárně Fakultní nemocnice Olomouc přišli v těchto dnech s novinkou, která zjednodušuje výdej individuálně připravovaných léků. Na internetových stránkách nabízí aplikaci pro online rezervaci.

Lékárna FN Olomouc přišla s novinkou, která zjednodušuje výdej individuálně připravovaných léků. | Foto: FN Olomouc

„Doposud museli pacienti nejdříve přijít do lékárny, my jsme zhodnotili, zda jsme schopni lék připravit a pokud ano, předali jsme jim lístek s časem, kdy si mají připravený lék vyzvednout. Díky rezervačnímu systému se celý postup zjednodušuje. Pacienti jen do formuláře přepíší kód receptu a kontaktní údaje a my je SMS zprávou informujeme, že mají lék nachystaný k vyzvednutí,“ představil novinku hlavní lékárník FN Olomouc Robert Běhal.