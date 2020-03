V desetitisícové Litovli, již hygienici poslali do karantény, obětavě pomáhá pacientům, kteří si vyslechli, že mají nákazu a ostatním, propadajícím strachu, že se i jejich jméno ocitne na nekončícím seznamu.

„Jestli nám stát vytváří podmínky, abychom mohli fungovat v první linii? Zabezpečeni se rozhodně necítíme,“ popisuje situaci v rozhovoru pro Deník Věra Katzerová, která je předsedkyní Sdružení praktických lékařů na Olomoucku.

Kolik ordinací v Litovli funguje?

Jsme v omezeném provozu. Paní doktorka Šromová je v karanténě. Doktor Bučka je v karanténě. Řadu kolegů zastupujeme. Nefungují nám tady odborné ordinace, ti do města kvůli opatření neprojeli. Fungují tři lékárny, zbytek byli také cizí lidé. Uzavření oblasti přináší tyto nepříjemné komplikace.

Jste státem zabezpečeni, abyste mohli pomoci? Jste první na ráně…

Zabezpečeni se rozhodně necícíme.

Máte nedostatek ochranných pomůcek?

Dostlali jsme tři roušky na ordinaci z daru , který poskytlo Sdružení praktických lékařů. Město nás aspoň trochu zajistilo. Dostali jsme od něj po uzavření města respirátory.

Dostatek?

Každému jeden – M3. Jsme tu tři.

Centrálně nic?

Dostali jsme e-mail, že je možnost si vyzvednout respirátory ve Fakultní nemocnici Olomouc. Bombardují mě kolegové, kde si to mají vyzvednout. Ověřovala jsem, jak na České lékařské komoře, tak na kraji, ale pomůcky tady nejsou. Máme průběžně sledovat web kraje a sledovat, kdy to přijede. Takže nevíme. Kdy něco dostaneme a co a kolik toho bude? Bude to zase něco na jeden den? Nevím.

Organizace je neadekvátní situaci

Jak se dostanete do fakultky pro respirátory?

To taky nevím. Jsme v uzavřené zóně. Opravdu nevím, jak to bude. Organizace je neadekvátní dané situaci.

Jak to zvládají pacienti?

Je to hodně o strachu a obavách. Lidé volají, že mají strach a chtějí na to neschopenku. Prosím proto i média, aby trochu ubrala. Lidé musejí taky trochu zklidnit.

Chodí za vámi?

Ojediněle.

I lidé s příznaky koronavirové infekce?

Telefonují do ordinace, domlouváme se na dálku.

S těmi již nakaženými jste v těsnějším telefonickém kontaktu?

Ano. Voláme si, jak se onemocnění vyvíjí, jak se jim daří. Mohou mi kdykoliv zavolat.

Obava o lidi ve vyšším věku

Doporučujete pacienty často na testování?

Zrovna před chvílí jsme řešili paní, která je horší zdravotně. Domlouvali jsme se záchrannou službou převoz do nemocnice. Je odebraná, ale výsledek zatím neznáme. Není hotový.

Kolik z vašich pacientů bylo indikováno hygienou pro odběr?

Nemáme moc přehled o kontaktech, to nám nikdo nehlásí. Od pondělí jsme nechávali testovat devět lidí.

Jak vidíte vývoj na Litovelsku? Jak jsme už před týdnem naznačovali, navrátilci z Itálie se chovali velmi nezodpovědně…

Netroufám si říkat žádné odhady. To nechtějte.

O koho se obáváte?

Hodně lidí je ve vyšším věku a jsou nemocní. Měli zápaly plic. Koneckonců i my jsme v předchozím období nebo letech prodělali zápal plic. Snažíme se, abychom to vydrželi a mohli lidem pomáhat.

Podpora pacientů nás drží

Máte informace, jak to vypadá v nejbližší nemocnici?

Ve Šternberku jsou přetíženi. Panuje nervozita mezi zdravotníky. I tím, jak se všechno soustředilo do nemocnice. Každý, kdo měl trochu rýmu, se hrnul tam.

U jednoho pacienta byla prokázána nákaza. Třicet zdravotníků je v karanténě…

Panuje tam nervozita.

Vláda nařídila pracovní povinnost budoucím lékařům a zdravotníkům. Nepomáhají ve Šternberku? Bojí se? Máte informace?

Nemám.

Cítíte podporu pacientů, veřejnosti? Nebo se s vámi dělí jenom o strach a popisují, kolik stupňů naměřili na teploměru?

Někdo zavolá jen proto, aby nám řekl, že nám strašně moc drží palce, abychom to zvládli.

Když stát selhává, podrží vás telefonát od neznámého člověka…

Ano. Podpora lidí. Snaží se nás povzbudit. I nemocní pacienti, když s námi probírají situaci, hodně dávají najevo, že na nás myslí a prosí, ať vydržíme a neonemocníme, abychom jim dokázali pomoci.