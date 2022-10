„Pamatuji si, že v devadesátých letech bývala specializovaná prodejna v obchodním domě Koruna v Pekařské ulici. Vždycky to byla poměrně drahá hračka, ale měl jsem štěstí, že mi rodiče nějaké stavebnice koupili. Zhruba od deseti do patnácti let jsem tomu úplně propadl. Pak mě to zase přešlo a krabice ležely patnáct let doma ve skříni,“ vzpomněl Olomoučan.

VIDEO: Obří horská dráha z Lega. Zdroj: Tomáš Kašpařík

Dětské stavebnice pak oprášil a začal zase skládat. Pouštěl se do větších projektů a musel shánět chybějící kostky. Podle vlastní fantazie pak postavil svůj první hrad.

„Dařilo se mi to, chuť stavět byla pořád větší a větší, tak jsem se pustil do města z Pána prstenů. Na délku mělo dva a půl metru, dělal jsem na tom tři roky a spotřeboval přes 110 tisíc kostiček. Model jsem předvedl na výstavě na Lipně, prakticky okamžitě se prodal,“ popsal první z úspěchů Tomáš Kašpařík.

Svět kostek na Floře. Pavilon A zaplní unikáty ze stavebnice LEGO

Zájem o jeho modely postupně rostl a tak se pustil do velkých projektů a začal skládat na zakázku. Například pro kavárny v Kutné Hoře vytvořil ze stavebnice Lego několik kostlivců, ve Špindlerově Mlýně zase mají „jeho“ Krakonoše v životní velikosti.

„Dělal jsem jej přesně tak, jak ho ztvárnil herec František Peterka, takže má pořádnou fajfku a nechybí ani sojka. Každý takový projekt je pro mě výzva. Snažím se nikoho neodmítat a vymyslet model tak, aby byl funkční a zároveň dobře vypadal. Jsou k tomu potřeba desítky až stovky tisíc kostiček různých odstínů a tvarů. Ty běžné obvykle stojí okolo koruny nebo tří korun za kus, speciální tvary přijdou třeba na šedesát korun za jedinou kostku,“ poznamenal stavitel plastových unikátů.

Skoro čtyřmetrové ruské kolo

Díky velmi vydařeným obřím modelům se mu v roce 2015 ozvala společnost Lego a nabídla spolupráci při stavbě funkčního ruského kola o výšce 3,65 metru.

„Poslal jsem jim seznam potřebného materiálu a oni jej zdarma poskytli. Hotové kolo mi pak nechali k dispozici pro další výstavy. V roce 2018 bylo zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů. Od té doby mě pořadatelé zvou na různé Lego akce po celém světě. Teď ještě sním o tom, že postavím novou, asi osm až deset metrů dlouhou dráhu, kde budou kabinky pořádně ´frčet´ jedna za druhou,“ prozradil Tomáš Kašpařík.

VIDEO: Obří vyhlídkové kolo z Lega. Zdroj: Tomáš Kašpařík

Několik let už také pořádá výstavu Svět kostek, která se setkává se stále větším zájmem veřejnosti. První ročník proběhl v prostorách olomoucké obchodní akademie a přilákal okolo 1800 malých i velkých návštěvníků.

Další rok jich přišlo asi šest tisíc a tak pořadatelé akci přesunuli do areálu střední školy v Rooseveltově ulici. Tam dorazilo přes osm tisíc lidí, dlouhé fronty se tehdy stály venku i uvnitř během celého víkendu.

„Od té doby jsem hledal nějaké řešení, aby si všichni návštěvníci mohli naši výstavu opravdu užít a nemuseli už stát v nekonečných frontách. Nejlepší prostor pro podobné akce má Výstaviště Flora Olomouc a tak jsme letos spojili síly. Doufám, že budou všichni spokojeni a výstava se uskuteční i v dalších letech,“ dodal Tomáš Kašpařík.

Galerie: Svět kostek Olomouc 2019

Svět kostek na Floře



V pavilonu A výstaviště Flora bude o víkendu 15. a 16. října k vidění několik stovek unikátních staveb a modelů složených z milionů kostiček stavebnice známé po celém světě. Návštěvníci budou kromě stovek modelů různých velikostí obdivovat funkční ruské kolo zapsané v Guinnessově knize rekordů, velké kolejiště o rozloze několika desítek metrů čtverečních s jezdícími vlaky, temné bludiště se zářícími sochami, robotiku a celou řadu pohyblivých, statických i svítících modelů.



Pořadatelé připravili také hromady kostek na hraní. Nebudou chybět ani soutěže pro děti, obchody se stavebnicemi, mozaiková stěna, speciální LEGO dílky a doplňky ze zahraničí. Kdo bude chtít, může navštívit kavárnu a užít si bohatý doprovodný program i živé videopřenosy ze staveb dalších modelů.Pavilon A bude plný unikátních LEGO staveb od desítek českých a zahraničních stavitelů. Ti také společně představí unikátní projekty.



„Letos půjde o pět obřích projektů, z nichž některé měří i přes šest metrů, například zoologickou zahradu, středověkou vesnici, historické město, vánoční elfí vesnici a perníkovou vesnici. Dohromady se na společných projektech podílela téměř stovka stavitelů,“ popsal zakladatel Světa kostek Olomouc Tomáš Kašpařík, který akci pořádá společně s Výstavištěm Flora Olomouc.



Na výstavě Tomáš Kašpařík návštěvníkům předvede svoje unikátní stavby. Jednou z nich je 3,65 metru vysoké funkční ruské kolo zapsané v Guinnessově knize rekordů. Je také autorem soch inspirovaných počítačovou hrou Minecraft nebo svítících ledových soch sestavených z desetitisíců průhledných kostiček stavebnice LEGO.