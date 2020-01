Podle lidí z branže se jedná o těžko nahraditelnou ztrátu. A také o projev změn, kterými festivalová scéna v těchto žánrech v poslední době prochází.

„Všechno má svůj začátek a také konec a já věřím, že i v případě našeho festivalu platí přísloví, že v nejlepším se má přestat. Jelikož není v mých silách i nadále zaručit tu nejlepší kvalitu, která se stala standardem, rozhodl jsem se festival ukončit,“ sdělil na webu festivalu jeho organizátor Pavel „Aligátor“ Nenkovský.

„Dobrých festivalů stále ještě existuje dosti a proto nezoufejte. Scházejte se dále na jiných místech a Mohelnický dostavník si uchovejte v paměti i v srdci tak, jak jste ho po dlouhá léta znali,“ vzkázal příznivcům přehlídky.

Podle vedoucího hudební redakce Radia Proglas Milana Tesaře byla zejména v poslední době role Mohelnického dostavníku jedinečná.

„Po skončení festivalu Zahrada v roce 2011 neexistovala na Moravě žádná jiná takto navštěvovaná akce, která by cíleně podporovala akustickou folkovou, country a trampskou hudbu,“ uvedl.

Radio Proglas s festivalem spolupracovalo více než dvacet let a na Mohelnickém dostavníku mělo vlastní scénu.

Zahrát si tam bylo vyznamenání

Zpráva o konci Dostavníku dosáhla i do jižních Čech k Pavlu Jarčevskému, který v Jindřichově Hradci organizoval festival Folková růže.

Potvrdil, že po Portě byl Mohelnický dostavník nejstarší festival svého druhu a s touto legendární přehlídkou snesl co do významu srovnání.

„Pro folk, country a celou tuto branži je to ztráta hodně velká. Čtyřiačtyřicet let se tam měla možnost prezentovat spousta kapel. Zahrát si na Mohelnickém dostavníku, to bylo pro každého muzikanta vyznamenání,“ řekl.

Mohelnický dostavník je další v řadě velkých folkových a country festivalů, které v poslední době v Česku skončily. V roce 2011 se naposledy konala Zahrada v Náměsti na Hané, o šest let později skončila Folková růže v Jindřichově Hradci.

„Podle mých vlastních zkušeností se mi zdá, že se lidem jako Aligátor staví do cesty pořád více překážek administrativního typu a podobně. Nemyslím, že by v tom byla touha po penězích ze strany muzikantů. Ale za všechno kolem, nájmy nebo výlep plakátů, se musí platit. Pak jde o všechny papíry, které se musí vyplňovat, a o sankce, které hrozí, když se ty papíry nevyplní. To si myslím, že nejvíc bere organizátorům chuť,“ zauvažoval.

Menší festiválky nahrazují větší akce

Mohelnický dostavník vznikl v roce 1975 kolem mohelnické skupiny Smolaři. S rostoucím počtem návštěvníků se ze sálů přestěhoval do městských sadů. Festival začínal ve čtvrtek recitálem na hradě Bouzov.

Hlavní program v Mohelnici začínal v pátek v 16 hodin. Následovala soutěž kapel a hlavní koncert. Sobotní odpoledne patřilo galapřehlídce. Součástí akce byla filmová soutěž a řada doprovodných programů.

Podle Pavla Jarčevského tradiční velké přehlídky nahrazují menší akce.

„Velké festivaly jsou takový psychický záběr, že to pro pořadatele někdy není možné unést. Nová generace přináší nápady, jak uspořádat malé regionální festiválky. Nadšenci si je pořádají pro sebe a jsou organizačně méně náročné,“ uzavřel.