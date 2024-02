Velké problémy nadělal v noci na elektrických tratích v Olomouckém kraji namrzající déšť. Vlaky v úterý ráno nabíraly velká zpoždění.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Některé vlaky po 4. hodině ráno vůbec nevyjely, jiné v ranní špičce zůstaly stát na trati. Náhradní autobusy mohly dráhy nasadit jen velmi omezeně, i kvůli namrzlým silnicím.

Provoz na tratích se vracel k normálu během dopoledne.

Největší problémy hlásily ráno České dráhy z okolí Olomouce, ale i na Přerovsku a Prostějovsku.

Námraza omezila provoz také na hlavním koridoru mezi Hranicemi, Přerovem a Olomoucí. Odřeknuté a zpožděné spoje byly na trati Olomouc-Prostějov-Nezamyslice, ale i Šumperk-Uničov či Přerov-Vyškov.

„Některé vlaky se musely odřeknout, některé jedou se zpožděním. Kde je to možné, tam jsme nasadili motorové jednotky místo elektrických, abychom překonali problémy, a kde to bylo možné, nasadili jsme alespoň v nějakém omezeném režimu náhradní autobusovou dopravu. Nicméně ani silnice nejsou dobře sjízdné,“ sdělil po 7. hodině ráno mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Po 11. hodině byl podle sdělení obnovený provoz na tratích v úseku Šumperk – Olomouc a Olomouc – Nezamyslice.

Motorkáři řádili v Jeseníkách, ničili celý hřeben. Správa CHKO prosí o pomoc

Kromě elektrických tratích byl od brzkého rána provoz omezen i na trati mezi Olomoucí a Hrubou Vodou. Důvodem je podle webu drah nedostatek motorových souprav vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Podle informací od Správy železnic by se situace měla stabilizovat někdy do 10. hodiny dopoledne. „Tím, jak se zlepší počasí, bude trochu tát námraza,“ dodal Medelský.

Omezení provozu na železnici v Olomouckém kraji na webu ČD

Komplikace byly ráno i v autobusové dopravě. Mnohé spoje v kraji měly kvůli kluzkým silnicím zpoždění, některé ani nevyjely.

"Nejvážnější problémy jsou momentálně hlášeny v okrese Prostějov, kde jsou z důvodu nesjízdných komunikací některé spoje odřeknuty," informoval ráno web IDSOK.

MHD v Olomouci jede

Provoz městské hromadné dopravy v Olomouci počasí citelně nepoznamenalo.

„Situace byla od rána stabilizovaná. Hned úplně po ránu docházelo chvíli ke zpožděním, ale nic většího to nebylo,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Na silnicích, zejména v bočních ulicích, to v Olomouci od noci místy klouže a ráno bylo hlášeno již několik menších nehod.

Velké problémy nadělala ráno ledovka i chodcům.

"Myslela jsem, že se vůbec nedostanu do práce. Led byl úplně všude. Snažila jsem se jít po trávě, chodníky byly jak sklo, posypané to nebylo," hlásila ráno do redakce Deníku Olomoučanka Jitka, která s velkými obtížemi "proklouzávala" po trase kolem Androva stadionu na Šibeník.

Ledovka na Olomoucku může zkomplikovat dopravu i ve středu ráno. Meteorologové vydali výstrahu, která platí ve středu od 4. do 11. hodin, kdy to vypadá na mrznoucí srážky. Meteorologové avizují žlutý, tedy nízký stupeň nebezpečí.