„V návaznosti na opatření vlády postupně končil hotelový provoz, samoplátecké pobyty, následně jsme přestali přijímat nové lázeňské pacienty. Poté přišlo opatření, že nesmíme přijímat nové pacienty do Odborného léčebného ústavu, což bylo následující den zase změněno,“ popisovala situaci ředitelka společnosti Lázně Slatinice Irena Vašicová.

Na úplném uzavření všech provozů Lázní Slatinice, jejichž sirné prameny léčí lidi již 490 let, se pak podepsala karanténa, do níž spadla část zaměstnanců. Po propuštění jedné z pacientek, která během lázeňského pobytu nevykazovala příznaky onemocnění, do domácího prostředí bylo následně vyšetřením zjištěno, že má onemocnění Covid-19.

„Do karantény museli všichni zaměstnanci, kteří s pacientkou přišli do styku. V tu chvíli jsme se dostali do problému, protože jsme neměli dostatek personálu, abychom udrželi čtyřiadvacetihodinové služby na Odborně léčebném ústavu“ uvedla ředitelka.

Na znovuotevření budeme připraveni

Lázně Slatinice jsou podle Vašicové připraveny alespoň částečně obnovit provoz.

„V tuto chvíli nemáme dostatek pacientů do odborného léčebného ústavu, vyžadujících rehabilitaci, protože nemocnice pozastavily plánované operace. Snad v půlce května budeme moci otevřít alespoň tento provoz, chystáme mimořádná hygienická opatření, zdraví našich zaměstnanců i pacientů je a bude na prvním místě. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ věří Irena Vašicová.

„Ve chvíli, kdy ministerstvo zdravotnictví povolí, brát nové pacienty do lázeňské léčebně rehabilitační péče, budeme připraveni. Stejně tak na samoplátce,“ dodala.

Zaměstnance chceme udržet

Velká většina zaměstnanců Lázní Slatinice je nyní doma a pobírá 60 procent mzdy. O propouštění společnost neuvažuje. „Našich zaměstnanců si velice vážíme. Nechceme je dostat do situace, že by byli nezaměstnaní,“ ujistila Irena Vašicová.

Turisté i místní obyvatelé v těchto dnech musejí počítat s tím, že lázeňský areál je uzavřený. K dispozici nejsou ani vyhledávané minerální sirné prameny, ke kterým se sjíždějí lidé ze širokého okolí. Pitka jsou totiž kvůli mimořádným hygienickým opatřením odpojena.

Dopad i na místní provozovny

Podle starosty Slatinic Ondřeje Mikmeka poznamenalo uzavření lázní život v obci citelně. Chybí čtvrtina obyvatel.

„Už na první pohled po obci je vidět, že lázně nežijí svým obvyklým životem, ale jsou zavřeny,“ uvedl starosta.

Vládní nařízení ve Slatinicích nedopadla jen na lázně, ale na místní restaurace, cukrárnu, sportoviště. Pocítila je řada dalších podnikatelů, na která se vztahují mimořádná opatření proti šíření koronaviru.

„Pokud se budou restriktivní opatření dlouho natahovat, bude to citelný problém. Provozovny gastro jsou závislé zejména na letní sezoně. Zatímco jindy by už měly tržby, dnes, kdy je venku krásně teplo, visí na nich cedule ‚ZAVŘENO‘,“ dodal starosta.