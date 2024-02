S dočasným omezením v dopravě a jízdou pouze v jednom pruhu v každém směru by měli od pondělí 12. února počítat řidiči projíždějící Pražskou ulicí. Důvodem je stavba nové lávky, která nahradí původní most.

Z mostu u Globusu zbyla hromada sutě. Město ho nahradí novou lávkou. Hotova má být příští rok v srpnu. | Video: Tauberová Daniela

Starý most přes Pražskou ulici byl demolován loni na konci října. V pondělí se na stejném místě začne stavět nová lávka a doprava bude v každém jízdním pruhu svedena do jednoho jízdního pruhu.

„Se zhotovitelem jsme se dohodli, že bude prostor vozovky využívat jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud zrovna nebude využívat pravý pruh pro umístění mechanizace, případně materiálu, měl by být o víkendech a v prodlevách delších než jeden den provoz umožněn v obou pruzích,“ popsal investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Nový most by měl být hotový nejpozději 10. srpna. Stavba si postupně vyžádá tři úplné uzávěry kvůli montáži podpěrné skruže, betonáži mostovky a demontáži skruže. Každá z úplných uzavírek by měla trvat přibližně dvanáct hodin.

Lávku spojující Neředín a Řepčín využívali chodci a cyklisté pro překonání frekventované čtyřproudé silnice. Starý most, který už byl ve špatném technickém stavu, nahradí nová třípólová lávka z přepjatého betonu.

Zakázku se podařilo vysoutěžit levněji, s financováním pomůže vysoká dotace. Předpokládaná cena zakázky byla 33,6 milionů korun s DPH, vítězná firma STRABAG lávku postaví za 21,6 milionu korun s DPH. Zhruba 20 milionů korun pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.