ANO si může vybírat. V rozhovoru pro Olomoucký deník, který vznikl v sobotu vpodvečer, hodnotí Ladislav Okleštěk volební zisk ANO a odpovídá i na otázky týkající se možného složení koalice, jež bude v Olomouckém kraji vládnou příští čtyři roky.

Šampaňské už bouchalo?

Ano, už jsme si nechali nalít šampaňské…

Jak hodnotíte zisk hnutí ANO? O vítězství nebylo pochyb, ale 40 procent a 26 mandátů?

Slovy Karla Gotta: To jsem opravdu nečekal… Vážně, nečekal jsem to a mám z toho radost. Poděkoval jsem kolegům za skvěle odvedenou práci a samozřejmě bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli k volbám a dali nám hlas. Je to pro nás obrovský závazek a uděláme maximum, abychom je nezklamali.

Jisté je, že se nebude opakovat podzim 2020, kdy vítězné hnutí skončilo v opozici…

Je vysoká pravděpodobnost, že nebude.

Začínáme jednání. Dnes večer

Variant podoby budoucí koalice je nyní matematicky více. Pominu-li numerické předpoklady, co dalšího musí být z pohledu hnutí ANO splněno, aby s tím či jiným možným partnerem uzavřelo dohodu?

Určitě je to shoda na programu. Nesmíme žádným významným způsobem omezit nebo okleštit náš volební program.

Ve vládě jste spolupracoval s ODS – volební období 2016 až 2020. Je tato varianta (ODS má 5 křesel) tou nejžhavější?

Žádná z variant není žhavá více nebo méně. Budeme mít za chviličku jednání s partnery, s těmi, kteří se dostali do zastupitelstva, a budeme jednat se všemi, kteří budou ochotni přijít. Se třemi už jsem telefonoval a máme nastaveny časy a začínáme jednání.

Už dnes večer?

Ano.

Kdy by mohlo být jasno?

To nedokážu předvídat. Bude záležet na tom, co budou mít za požadavky na případnou koalici a podle toho se teprve uvidí.



Nevidím důvod pokládat poslanecký mandát

Největší překvapení krajských voleb v Olomouckém kraji? Pro vás osobně?

Pro mě je největším překvapením to, že bylo o pět procent méně voličů a dostali jsme o 7000 více hlasů.

Otázka kumulace funkcí? Jste poslancem. Dokončíte mandát v Poslanecké sněmovně, nebo jej složíte, abyste se mohl na 100 procent věnovat kraji?

Do Sněmovny (volby 2021) jsem šel se 8,5 tisíci (8 466 hlasů) preferenčních hlasů, a to jsem byl hejtman. Lidé mi tu podporu dali. Teď už rok zvládnu bez problému s tím, že v Praze bude potřeba hodně přitlačit na to, abychom dokázali dát do pořádku povodní postižené území na Jesenicka. Nevidím teď důvod pokládat mandát.