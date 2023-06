Kyselovskou na dva měsíce zavřou opravy. Do Nemilan jen přes Nové Sady

Do Nemilan se bude z centra Olomouce jezdit přes Dolní Novosadskou, a to téměř celé prázdniny. Frekventovanou Kyselovskou ulici totiž 10. července zavřou stavební práce. Neprojedou ani autobusy MHD. Místní se dostanou s výjimkou aktuálně opravovaných úseků vozovky. Práce potrvají do 23. srpna.

