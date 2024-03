Vloni v létě zrekonstruovanou silnici v Kyselovské ulici v Olomouci-Slavoníně přetnuly bagry. Developer v jednom místě potřebuje napojit nově postavené rodinné domy na městskou kanalizaci. Někteří obyvatelé kritizují, že se o uzavírce předem nedozvěděli. Vadí jim i rozkopání nové asfaltky. Kyselovskou od pondělí nejezdí ani autobusy.

Ve Slavoníně je do neděle 10. března z důvodu stavebních prací úplně uzavřena komunikace v ulici Kyselovská. Po objížďce musejí i autobusy MHD. | Video: Tauberová Daniela

„Když ve městě čistí ulice, značky jsou měsíc dopředu. Tady jedu s nemocným dítětem do nemocnice a narazím na překopanou Kyselovskou. Značka nikde. Že je na odbočce od Kožušan, to mi není nic platné, žiju v Nemilanech, ne v Dubu. Hlavně to bylo vloni dva měsíce zavřené, aby se silnice opravila,“ rozčilovala se mladá matka z Olomouce-Nemilan, která se v úterý dopoledne obrátila na Olomoucký deník.

Vozovku i chodník v Kyselovské ulici přetnuly bagry v pondělí, a to kvůli napojení celkem osmi nových rodinných domů na kanalizační síť. Neprojedou kvůli tomu ani autobusy městské hromadné dopravy.

„Využilo se toho, že jsou v Olomouci jarní prázdniny a provoz je menší. Uzavírka je plánovaná do neděle 10. března, kdy bude hotovo. Termín by neměl být ohrožen, žádné komplikace se nevyskytly,“ sdělil za stavební firmu Pavel Mann.

Objízdná trasa uzavřené Kyselovské uliceZdroj: MMOl

"Nebylo to možné sladit"

Od pondělí by měla být frekventovaná cesta opět průjezdná.Špatnou informovanost místních o uzavírce odmítl předseda komise městské části Olomouc-Slavonín.

„Hlásilo se to rozhlasem ve Slavoníně, je to i na naší vývěsce. Mrzí nás tyto situace, že ne všichni to věděli. Je to však otázka jednoho týdne. V neděli to dokončí,“ reagoval Ivo Háger.

I jemu vadí, že se zhruba po půl roce od dokončení oprav kope do opravené asfaltky.

„Udělat se to ale musí. Podle informací, které mám, to nebylo možné sladit. Záruku za kvalitu napojení, aby se vozovka nepropadala, nese stavitel,“ poukázal.

"Reflexní" pruh z kostek

Podle firmy, která stavební práce provádí, bude v místě výkopu na komunikaci dva metry široký pás z dlažebních kostek.

„V Kyselovské je zóna se sníženou rychlostí, tento ‚reflexní‘ pruh ze žulové kostky, který bude v rovině, byl v plánu. Má upozornit na tuto sníženou rychlost,“ dodal Mann.

Zhruba 1130 metrů dlouhý úsek Kyselovské nechalo město opravit vloni během letních prázdnin. Součástí rekonstrukce byla i předlažba dvou zpomalovacích prahů včetně jedné zvýšené křižovatky a také oprava dvou autobusových zastávek.