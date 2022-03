Vedení Moravského divadla vyslyšelo prosbu Kyjevského městského baletu o dočasný azyl a rozhodlo se poskytnout ukrajinským umělcům baletní sál, kde mohou trénovat, zkoušet a pokračovat ve své umělecké práci. První tanečníci dorazili v polovině minulého týdne, kompletní soubor včetně zakladatele a uměleckého šéfa Ivana Kozlova by měl do Olomouce přijet na konci tohoto týdne.

„Téměř okamžitě jsme rozběhli jednání o vystoupení Kyjevského městského baletu před naším publikem. Pan Kozlov byl myšlenkou nadšen a pak už jen bylo potřeba dohodnout se na podobě programu a najít v nabitém repertoáru našeho divadla vhodný termín. Jsme moc rádi, že do seznamu evropských měst, ve kterých Kyjevský balet vystupoval, se brzy přidá Česká republika,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Kyjevský městský balet našel azyl v Olomouci, část už zkouší

Členové kyjevského souboru si pomoci olomouckých umělců cení.

„Děkujeme Moravskému divadlu za to, že nám v této těžké době nabídlo možnost zde trénovat a zkoušet. Jsme opravdu pyšní na to, že se v Olomouci můžeme prezentovat. Bude to historicky první vystoupení Kyjevského městského baletu v České republice a my už se na něj moc těšíme,“ sdělil Ivan Kozlov.

Program galavečera nabídne vystoupení kyjevských tanečníků. Na jevišti Moravského divadla se představí také domácí soubor a hosté z Národního divadla Brno, Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě a Divadla J. K. Tyla v Plzni.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo v tak krátkém čase připravit galavečer, jehož výtěžek půjde na podporu tanečníků z Kyjevského městského baletu. Oslovil jsem šéfy baletních souborů napříč republikou a jsem velmi potěšen, že souhlasili s účastí sólistů na tomto večeru, jehož mottem je ´Není důležité, jaké jsme národnosti, důležité je, že jsme ochotni vzájemně si pomáhat´. Věřím, že tento večer vzbudí zájem a lidé budou ochotni přijít a přispět na dobrou věc,“ řekl umělecký šéf baletu Moravského divadla Jan Fousek.

Vyprodané Moravské divadlo rozezněl koncert pro Ukrajinu. Vynesl 620 tisíc!

Hosté z Brna a Ostravy

V průběhu večera umělci předvedou ukázky z baletů Labutí jezero, Don Quijote, Bajadéra, Coppélia, Paquita i ochutnávky z připravované inscenace Obraz Doriana Graye, která bude mít v Olomouci premiéru 8. dubna.

Za Kyjevský městský balet se představí Diana Potapenko, Ilona Moskalenko, Konstantin Palienko, Olga Posternak či Volodymyr Bukliev. Vystoupí také první sólistka baletu Národního divadla Brno Eriko Wakizono.

Z Národního divadla moravskoslezského Ostrava se do programu zapojí sólistka Laura Moreno Gasulla a z plzeňského divadla do Olomouce zavítají Victoria Roemer a Karel Audy.

Domácí soubor budou reprezentovat Emily-Joy Smith, Yuki Beppu, Sawa Shiratsuki, Sergio Méndez Romero nebo Hirofumi Kitazume.

Vstupenky na speciální galavečer jsou v prodeji v pokladně a na webu Moravského divadla za 300 až 1500 korun.