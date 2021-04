K rozsáhlému kybernetickému útoku na počítačovou síť magistrátu došlo v noci na středu 7. dubna. Mimo provoz pak zůstaly pevné linky i agendy úřadu, částečně také agendy městské policie a správy hřbitovů.

Od té doby se odborníci z radnice i z externích firem intenzivně snaží napravit vzniklé škody. Prvotní záběry IT specialistů jsou optimistické, služby pro veřejnost by měly být obnoveny během dvou týdnů.

Odstraňování následků kyberútoku potrvá velmi dlouhou dobu. Prioritou je co nejdříve obnovit fungování agendy státní správy, poté agendy samosprávy a pak řešit další technické problémy. Odborníkům se už postupně daří obnovovat zálohovaná data.

K porušení důvěrnosti zřejmě nedošlo

„Optimistickou zprávou je, že ztracena budou asi pouze data ze dne hackerského útoku, tedy z úterý 6. dubna. Ostatní data se obnovit podařilo nebo podaří. Magistrát spolupracuje s policií a také s úřadem pro ochranu osobních údajů. Dle dostupných informací k porušení důvěrnosti s největší pravděpodobností nedošlo,“ informoval mluvčí magistrátu Michal Folta.

Co už funguje?

Ve středu by měla být obnovena spisová služba a úřední deska. Pak musejí IT specialisté na všechna oddělení dodat „vyčištěné“ počítače, aby bylo možné je bezpečně připojit k obnovené magistrátní síti. V pondělí se podařilo obnovit provoz pevných telefonních linek. Na pokladnách je možné platit bankovním převodem či kartou, hotově to dosud není možné.

„Zatím stále nelze přijímat nové žádosti z oblasti evidence obyvatel či řidičských průkazů a motorových vozidel. Na matrice nelze vydávat rodný, úmrtní či oddací list. Zatím není možné provést ani většinu úkonů na dalších odborech státní správy i samosprávy,“ upřesnil Michal Folta.

Pokračuje však vydávání hotových osobních dokladů či dokladů z agendy řidičských průkazů. Úředníci vydávají rovněž registrační značky z depozitu.

Funguje také zapisování do evidence nově narozených či zemřelých osob a evidence sňatků. Občané musejí počítat pouze s delší lhůtou pro vydání příslušných potvrzení.

Hacker chce 100 000 dolarů

Kriminalisté odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského policejního ředitelství už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.

„Neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal bezpečnostní opatření počítačového systému olomouckého magistrátu a zašifroval data. Pracovníkům města tím zamezil v přístupu k uloženým datům a počítačovým systémům. V zašifrovaných souborech zanechal zprávu, že pro dešifrování systému požaduje zaslat peněžní prostředky ve výši sto tisíc amerických dolarů ve virtuální měně,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že transakce nebyla provedena.

Prozatím podle něj nebyla vyčíslena škoda, kterou neznámý hacker městu způsobil. Pokud se podaří pachatele zjistit, může mu soud uložit peněžitý trest nebo ho potrestat jedním rokem až pěti léty vězení.