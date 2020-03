Kvůli zavřené Masaryčce pomáhají u nádraží informátoři

Jen pár dnů po otevření nového mostu v Komenského ulici se pro motoristy v pondělí uzavřel most přes řeku Moravu na Masarykově třídě. Jezdit přestaly také tramvaje v úseku od hlavního nádraží do centra města. Na most na Masarykově třídě se dostanou jen chodci.

Cestujícím před olomouckým nádražím radí informátoři z olomouckého dopravního podniku. Přestavba mostu uzavřela Masarykovu ulici. 2. března 2020 | Foto: DENÍK/Magda Vránová