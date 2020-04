Zpočátku se situace nejevila jako závažná, ale pak se to rychle změnilo.

„Byl jsem od devátého března v jednom menším bavorském městečku, kam už jezdím pravidelně. A zdánlivě to tam vypadalo na první pohled pořád stejně až do mého odjezdu,“ řekl Jan Noris Kvapil.

Ale přece jen už bylo vidět, že se něco děje, že je něco nestandardního.

„Když se ale člověk podíval pořádně pod pokličku, tak tam začaly mizet z regálů v obchodech hygienické potřeby, desinfekce, trvanlivé potraviny a prakticky ty samé věci, co mizely ze začátku koronokrize i u nás. Ke konci mé německé anabáze jsem s rouškou na veřejnosti chodil víceméně jen já a kolegové z tattoo shopu. Místní byli ještě ve fázi, že riziko nákazy docela podceňovali,“ podotkl Kvapil.

Místy trochu chaos

Každá ze spolkových zemí v Německu měla trošku jiné postupy a nařízení.

„Oni jsou Bavoráci docela tvrdé palice, něco jako my Hanáci. Takže aby si někdo nasadil spontánně na obličej roušku, tak to vůbec nehrozí. Kolegové z různých části Německa svá tattoo studia měli různě otevřená a zavřená, protože nebylo spolkové nařízení, které by donutilo všechny podniky jednat stejně. Řídili se místními zákony, což byl někde trochu chaos,“ řekl Kvapil.

„Na druhou stranu jsem ale viděl, jak jim funguje systém ohledně finančních kompenzací, to bylo bleskurychlé a pro mě věc nevídaná. V té době jsem měl informace z domova, že je nouzový stav, takže jsem už byl docela na jehlách, ale naivně jsem si myslel, že to za krátký čas přejde,“ poznamenal.

Kontrola na hranicích? Rychlá a zodpovědná

Jenže bohužel epidemie za krátký čas nepřešla, takže se musel vydat na cestu zpět domů.

„Původně jsem přijel do Bavorska společně s kolegou, který se po týdnu vrátil zpět do České republiky. Takže jsem musel nějak řešit cestu zpět. Nakonec jsem koupil za pár drobných od německého kamaráda ojeté auto a vydal se po vlastní ose zpátky do vlasti. Na státních hranicích se prakticky vůbec nečekalo, byl minimální provoz. Kontrola byla zodpovědná, ale velmi rychlá. Žádné příznaky jsem neměl, takže jsem mohl pokračovat v krasojízdě,“ řekl Kvapil.

Jeho individuální repatriace ovšem neprobíhala bez komplikací.

„Jenže pak se samozřejmě muselo stát to, že to bezcenné auto nevydrželo. A uvízl jsem před Plzní na benzince. Takže mě po několika hodinách přijela vysvobodit odtahovka a odvezli jsme auto do servisu v severních Čechách. Kamarád mi tu půjčil svůj dům, kde můžu trávit karanténu. Ale jsem tu sám a tak se učím trávit čas sám se sebou. Svět se zpomalil a lidé se začali k sobě víc slušně chovat, což je fajn,“ poznamenal. První dubnový pátek mu skončí karanténa a bude se moci vydat zpět domů do Olomouce.

Obavy o to, že by vzhledem k současnému stavu mohl přijít o živobytí, nemá.

„Já osobně úplně strach o živobytí nemám, i když je mi jasné, za až vše pomine, tak se většina národa bude soustředit na důležitější věci. Mí zákazníci jsou fajn lidi, cítím od nich podporu a za tu jim děkuji,“ podotkl olomoucký tatér.

Autor: Petr Pelíšek