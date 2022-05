Sezona prvních jarních květin, které si v rodinném zahradnictví v obci Bouzov sami vypěstují a pak je dodávají do své olomoucké prodejny, právě začala.

„V květinářství už máme ´naše´ narcisy, tulipány a další jarní cibuloviny. Za pár dní to bude také amarylis a pivoňky. Ty pěstujeme na Prostějovsku a máme je v mnoha barvách. Kromě tradiční červené a růžové jsou u nás k dostání také bílé a žluté pivoňky. V druhé polovině května zákazníkům nabídneme kosatce, alstromerie a samozřejmě růže a lilie z naší produkce. Přes léto pak spoustu letniček a lučních květin,“ vyjmenovala spolumajitelka květinářství Alžběta Pučálková.

Zahradnictví, kde se pěstují výhradně květiny, založili její rodiče už před třemi desítkami let na zahradě u jejich rodinného domu v Bouzově. V minulosti dodávali do mnoha květinářství v regionu a před asi deseti lety začali prodávat také na olomoucké tržnici. Ač si před třemi lety otevřeli vlastní olomoucké květinářství, na tržišti dál nabízejí květiny každou sobotu, protože zákazníci už jsou na to zvyklí.

„Začínáme v květnu a prodáváme tam až do podzimu. Zákazníci si u nás nechají uvázat kytici z čerstvých květin. Rádi si tam s námi přijdou popovídat a je vidět, že se tam setkávají také se známými. Vlastně to byli právě naši zákazníci z tržnice, kteří nám ´vnukl´ myšlenku, abychom si v Olomouci otevřeli květinářství. Chtěli si k nám pro kytice chodit také jindy než jen v sobotu,“ vzpomněla floristka.

V zimě od evropských dodavatelů

Zahradnictví v Bouzově je podle ní i po třiceti letech stále rodinným podnikem tak jako v době svého vzniku.

„Květiny pěstují rodiče, já vedu olomouckou prodejnu a ve foliovnících samozřejmě také pomáhám. Vlastními květinami jsme schopni naše květinářství zásobit zhruba od května do listopadu. Po zbytek roku odebíráme zboží z holandské burzy a od dodavatelů z Německa, Francie a Polska. Nejsem zastáncem přepravy květin přes půlku světa. Pokud je to možné, nekupuji růže z Brazílie, Ekvádoru nebo Kolumbie, ale vyberu si u evropských dodavatelů,“ vysvětlila Alžběta Pučálková.

Sama má podle svých slov nejraději luční květy, slunečnice nebo eustomy. Oblíbila si kytice kombinované z více barev a druhů. Spousta zákazníků se některých barevnějších kombinací obává, ale prý není důvod.

„Pestré kytice jsou krásné a veselé a obdarovanému udělají radost. Letos máme po dvouleté covidové pauze spoustu svateb, trendem je tentokrát barva bílozelená a jemné pastelové tóny. Nevěsty už nežádají exotické orchideje, ale upřednostňují luční květy. Trendem jsou kulaté a velké svatební kytice v takzvaném boho stylu s oblíbenými pivoňkami či anglickými růžemi,“ popsala olomoucká květinářka.

Na nadcházející Svátek matek se každoročně předzásobuje, protože očekává zvýšený zájem ze strany zákazníků, podobně jako na Valentýna nebo Mezinárodní den žen.

„Úplně ideální by bylo, kdyby si lidé kytice při těchto příležitostech objednali s předstihem a já jim je mohla připravit předem. Jenže obvykle je to tak, že si většina zákazníků vzpomene až v den D a pak je tady pěkný frmol,“ dodala s úsměvem Alžběta Pučálková.