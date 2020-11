Dvojnásobný mistr světa, legenda kulturistiky. Pavol Jablonický ale neprožívá vůbec veselý rok. Už podruhé musí trpět stav, kdy jsou plošně zavřené posilovny. Do svého olomouckého Profi studia tak může chodit leda pravidelně větrat a bezmocně vyhlížet, kdy přijdou lepší časy.

Legenda kulturistiky a trenér Pavol Jablonický na jednom ze seminářů | Foto: Petr Šikola

„Na jaře to byl úplný šok,“ vzpomíná na první vlnu lockdownu. Po letním rozvolnění ale přišla další rána a Pavol Jablonický tak už sedmý týden v kuse nemůže podnikat a zároveň provozovat svůj celoživotní koníček. „Máme zavřeno a já celý den sedím doma. Chodím se tam občas podívat, vyvětrat. Snažíte se pořád přemýšlet, co s tím, ale nedá se udělat vůbec nic. Fitko nenahradíte výdejovým okýnkem. Jsme na nule, v totálním minusu,“ líčí 57letý slovenský rodák. „Je to smutná doba. Máte platby, chcete nějak žít, je to vaše živobytí.“