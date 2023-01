Počítá se také s obnovou silnice na dalším úseku Třídy Svornosti, příjezdové komunikace ke sběrovému dvoru v Neředíně a úpravami předprostoru neředínského krematoria.

Tramvaje už nebudou "parkovat" v Sokolské

Rekonstrukcí projde rovněž propojovací chodník ulic Politických vězňů a Edvarda Beneše, autobusová zastávka na náměstí Hrdinů ve směru jízdy na Lazce a obě zastávky na třídě Svornosti.

Opravena bude lávka s označením L06 přes Mlýnský potok ve Vlkově ulici a trubní propust v ulici Za Kostelem v městské části Slavonín.

„Jsou to dlouhodobě řešené i urgované akce a současně výběr reflektuje požadavky komisí městských částí,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Na zhotovitele oprav v Kyselovské, Libušině a Jeremenkově ulici už probíhá výběrové řízení. Ve Slavoníně je rekonstrukce silnice v Kyselovské ulici zřejmě největší investicí letošního roku v této místní části.

„Opravovat se má celý úsek od autobazaru až k poště, je to investice za víc jak sedm a půl milionu korun. Stav silnice není přímo havarijní, ale životnost komunikace je už na hraně. Pokud by se teď žádná rekonstrukce neudělala, tak pozdější kompletní oprava by přišla na téměř trojnásobek této částky,“ sdělil předseda komise městské části Ivo Háger.

Celková částka vyčleněná v rozpočtu města na velké opravy silnic se může po vysoutěžení ještě snížit.

„V případě, že by došlo k větší finanční úspoře, můžeme ji využít na realizaci dalších oprav, které radní schválili jako takzvaně záložní,“ poznamenal vedoucí odboru dopravy Marek Černý.

Mezi záložní opravy je zařazena například místní komunikace v Dlouhé ulici, chodník v Jeronýmově a Foerstrově ulici a komunikace v ulicích Uhelná a Černochova.

Na seznamu je rovněž oprava chodníku v Hněvotínské ulici, na třídě Spojenců, část chodníku na třídě 17. listopadu a Rooseveltově a Gorkého ulici.

Dále pak úprava panelové cesty z Nemilan směrem do Nedvězí, chodníku a cyklostezky ve Chválkovicích nebo autobusová zastávka Finanční úřad směr Lazce a zastávka v ulici Lazecká směrem na Černovír.