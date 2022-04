Lidé si ji mohou prohlédnout každou středu, pátek a sobotu, přístupná bude až do konce června.

Expozice v bývalém krytu civilní ochrany v Bezručových sadech představuje pět mimořádně zajímavých osudů obyvatel Olomouckého kraje.

Jedním z nich je příběh Eriky Bednářové, dcery protinacistické bojovnice. Po válce byla Erika poslána do internačního tábora pro Němce, který fungoval v Hodolanech. Mladá žena tam strávila tři měsíce, v roce 1948 byla vysídlena na Uničovsko.

„Další příběh seznamuje návštěvníky s osudy jednovaječných dvojčat Jiřího a Josefa Fišerových z Mohelnice. Ti byli v dětství v koncentračním táboře v Osvětimi zařazeni do skupiny, na které prováděl zvrhlé pokusy doktor Josef Mengele. Jiný příběh představuje osudy politických vězňů Marie Susedkové, kněze Antonína Huvary nebo signatáře Charty 77 Tomáše Hradílka,“ vyjmenoval ředitel středomoravské pobočky Paměti národa Petr Zavadil.

Organizace Post Bellum natáčí příběhy s pamětníky už dvacet let a ukládá je do sbírky Paměť národa.

Olomoucká expozice v Bezručových sadech je pro veřejnost přístupná každou středu, pátek a sobotu od 14 do 18 hodin. Pro školy je otevřeno ve středu a v pátek od 8.45 do 12 hodin, ale je možné domluvit se i na jiném termínu.

Vstupné pro dospělé je 90 korun. Děti od šesti let, studenti, senioři, členové Klubu přátel Paměti národa, ZTP a ZTP/P platí 50 korun. Děti do šesti let, váleční veteráni, držitelé osvědčení o třetím odboji a pamětníci z archivu Paměti národa mají vstup zdarma.

