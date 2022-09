„Cílem kampaně je také udržovat kryt v Bezručových sadech, který máme za výhodných podmínek na patnáct let pronajatý od města Olomouc. Chceme jej dál rozvíjet, vytvořit tam galerii pro mladé umělce a pořádat pravidelné akce. Hmotným cílem je získat alespoň jeden milion korun, který nám tyto záměry postupně umožní realizovat,“ sdělil ředitel středomoravské pobočky Paměti národa Petr Zavadil.

Od jara letošního roku je v krytu v Bezručových pro školy i veřejnost přístupná unikátní expozice nazvaná Odkryté příběhy dvacátého století.

Pro další provoz krytu a vznik nové galerie je však potřeba investovat například do vzduchotechniky, což přijde na přibližně 300 tisíc korun.

„Z institucí kromě města Olomouc máme podporu Univerzity Palackého a Olomouckého kraje. Velmi si vážíme přízně a důvěry lidí, kteří se rozhodli na naši činnost přispívat z vlastních peněz. Budeme s nimi pořádat osobní setkání a ještě více spolupracovat na dalším rozvoji Pamětí národa,“ vysvětlila Dita Palaščáková ze středomoravské pobočky Paměti Národa.

Kromě nové galerie by v krytu měla být časem rozšířena také nabídka vzdělávacích aktivit pro žáky základních a středních škol i veřejnost. Počítá se rovněž s natáčením dalších rozhovorů s pamětníky z regionu Střední Morava.

„Připomínat si historii a to, co zažili naši předkové je velmi důležité. Rádi jsme nad kampaní převzali záštitu,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Martin Procházka.

Jedním z individuálních podporovatelů organizace Post Bellum je Tomáš Podivinský z Olomouce. Ten oceňuje, že organizace Post Bellum dokumentuje zajímavé příběhy, které by neměly být zapomenuty.

„Lidé někdy zapomínají na to, co se v minulosti dělo a jak to vlastně tehdy bylo. Je to přirozené, ale zároveň je důležité připomínat to současníkům. Ideální formou jsou právě příběhy pamětníků, které si lidé mohou vyslechnout. Touto formou je možné zaujmout také dospívající mládež a mladší generaci,“ ocenil Tomáš Podivinský.

Běh pro Paměť národa se v Olomouci uskuteční v neděli 11. září. Start a cíl je u sbírkových skleníků výstaviště Flora. Zájemci najdou podrobné informace o této akci na www.behpropametnaroda.cz .